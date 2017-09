Önskar fler tjejer till hockeyskolan

Osby Fler som testar på och fler som fortsätter.

Osby IK:s hockeyskola fick ett uppsving förra året och även detta året ökar antalet deltagare.

Men det finns plats för fler, inte minst tjejer.

Låg avgift, låneutrustning och marknadsföring via sociala medier.

Det kan vara en förklaring till att hockeyskolan växer, tror Claes Dahlquist, styrelseledamot i Osby IK och en av de drivande bakom hockeyskolan.

–Förra året var det 35 killar och tjejer som testade på och de flesta stannade kvar.

Som förälder kan det vara avskräckande att köpa utrustning om ens barn inte fattar intresse.

– I medlemsavgiften på 500 kronor ingår att låna utrustning. Då undviker man en onödig kostnad som förälder.

Det är främst skyddsutrustning som är till utlåning även om man kan få låna skridskor, hjälm och klubba. Vill man låna dessa saker gör man dock klokt i att kontakta klubben i förväg.

Hockeyskolan startar på söndag klockan 10 i ishallen och pågår i två timmar.

Tjejer och killar födda 2010, 2011 och 2012 är välkomna.

– Förra året kom tre-fyra tjejer och lika många är anmälda i år. Vi hoppas på att fler anmäler sig, säger Claes Dahlquist.

Ishockeyförbundet har vänt sig till alla barn i åldersgruppen och det är via ishockeyskolan.se man anmäler sig.

Man går in på länken och väljer klubb, Osby IK.

–Men det går bra att komma ner till hallen på söndag och anmäla då. Eller på torsdag klockan 18.

Träningarna är torsdagar (lilla banan) klockan 18-19 och söndagar (stora banan) klockan 9 till 10.

– Det är fokus på lek och att försöka ta sig fram och göra de första viktiga skären, säger Claes Dahlquist.

Ett halvdussin ledare är involverade i hockeyskolan under säsongen.

– Det är många ledare som tycker det här är roligt.

Det är gratis att testa på de första gångerna.

Vid frågor kan man vända sig till klubben via e-post: hockeyskolan@osbyik.com eller telefon, 070-460 14 95.