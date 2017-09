Pjäs om att få vara den man är

Kärlek, ensamhet, makt och religion. Att få vara den man är. Allt det är centrala delar när Malmö Stadsteater sätter upp Angels in America – Millenium Approaches.

På scen står Fredrik Gunnarsson – i bar överkropp. Hans karaktär, Roy Cohn, är hos sin doktor för att ta reda på vad det är för fel på honom. Det visar sig att han lider av den smitta som just nu, år 1985 i USA, drabbar homosexuella och narkomaner.

Men att den mäktige och välkände advokaten Roy Cohn, baserad på verklige advokaten Roy Cohn, skulle vara homosexuell bara för att han har sex med män tycker han är ett absurt påstående.

– Han mörkade det under hela sin livstid. Han är väldigt mån om att säga att han inte är homosexuell. Aids var så förknippat med homosexualitet så han ville inte att det ska komma ut. Det har kommit fram i efterhand att det var aids han dog av, berättar Gunnarsson.

Roy Cohn är en av karaktärerna i Tony Kushers pjäs Angels in America som spelades första gången 1993. Den vann även Pulitzerpriset samma år. Handlingen utspelas i mitten av 80-talet i USA, då konservative Ronald Reagan satt vid makten och aidskrisen just börjat sätta skräck i människor. Nu sätter Stadsteatern upp pjäsen i regi av Anders Lundorph.



Trots de verklighetsbaserade dragen i pjäsen vill Bjärnumsbon Fredrik Gunnarsson inte gräva för mycket i advokatens liv.

– Det är ju teatermanuset jag har att förhålla mig till, att veta för mycket kan nästan göra att jag får en felaktig konflikt med föreställningen. Det bygger på en riktig människa men det är en fiktiv karaktär i dramat, säger han.

Han beskriver sin karaktär som besatt av makt och som någon som är beredd att offra mycket för att få makten, så även djupare relationer med människor.

– Han nästan glorifierar ensam är stark-ideologin, säger Fredrik Gunnarsson.

Hur är det att spela Roy Cohn?

– Väldigt svår tekniskt på det sättet att han har ganska invecklade resonemang som jag som skådespelare ska göra intressanta och roliga så folk förstår vad jag menar. Det ser jag som en utmaning, att få någon att tänka ”är det där sant?”. Man vill ju försvara sin karaktär, så jag vill inte säga att han är en dålig människa, säger Fredrik Gunnarsson.

Vad har du upptäckt hos honom?

– Jag tror att det som driver honom är inte makten i sig själv, utan att han har ett enormt självförakt. Man försöker bygga ett skal runt sina svagheter så att det till slut nästan blir en styrka. Om man gömmer det smärtsamma längst inne i kroppen och bygger armeringsjärn runt det, så blir den näst innersta kärnan stenhård och därifrån kan man verkligen krossa eller hjälpa andra. Han är en otroligt spännande karaktär.

För danske regissören Anders Lundorph har Angels in America varit en pjäs han själv drömt om att få regissera ända sedan han såg föreställningen för första gången.

– Och lyckligtvis tackade de ja här, säger han med ett leende.

På vilket sätt är Angels in America aktuell i dag?

– För det första kan man säga att det finns många saker i den världsbilden vi har nu som påminner om dåtiden. Vi har återigen en stor man på makten, då Reagan, nu har vi Trump. Jag tror att vi märker samma högerdragning politiskt sätt på samma sätt nu som då.

Även synen på sexualiteten är ett aktuellt tema, som trots att den kommit en bit på vägen inte riktigt nått ända fram än, menar regissören.

– Sen tar pjäsen upp ämnen som är mer allmängiltiga också. Vad vill det säga att vara homosexuell i ett äktenskap, vad vill det säga att mista sin tro på gud efter att ha levt hela sitt liv efter de reglerna, vad vill det säga om man har en sjukdom man ska dö i, hur förhåller man sig till det?

Den här uppsättningen är första delen av pjäsen, kommer den andra delen att spelas sen?

– Vi planerar för en andra del men eftersom det är en stor produktion vill vi se hur intresset är för den här, och se om jag gör det bra eller dåligt, men jag tycker verkligen om den här, säger Anders Lundorph med ett skratt.

Ensemblen har haft åtta repetitionsveckor på sig. Sven Boräng spelar Joe Porter Pitt – en man som växt upp som mormon och som alltid känt att han stuckit ut från mängden.

– Han strävar mer till Gud, skaffar familj och karriär. Allt som skaver trycks undan till en punkt då han känner att det måste ske en förändring, säger han.

– Pjäsen är en fin blandning av psykologisk realism samtidigt som det är teatral realism. Det är en fantastiskt att få spela en av rollerna.

Henrik Svalander spelar Prior – en homosexuell man som lämnas av sin partner då han blir sjuk i aids.

– Redan på scenskolan spelade vi den här, den är fantastiskt rolig att göra. Det känns som en ynnest att få vara med, säger han och har ett tydligt svar på vad pjäsen handlar om:

– Det handlar om kärlek och att få vara den man är.

Angels of America – Millenium Approaches har premiär på Hipp den 23 september.