Får påminna om minnesgåva

HÄSSLEHOLM

Tyvärr får inte alla en inbjudan hemskickad utan vissa måste påminna om sin existens. Det skriver en besviken anställd i ett öppet brev till omsorgsförvaltningen, efter att ha jobbat i vården sedan 1985 men fortfarande inte fått den minnesgåva anställda har rätt till efter 24 års tjänst.

Personen har påmint flera gånger – men fick först till svar att det fattades några månader, sedan att det var för sent och en gång att en minnesgåva redan hade delats ut.

Nu har personen fått besked om att minnesgåvan ska ges i höst, vilket är fyra eller fem år för sent.

”Systemet fungerar uppenbarligen inte och det finner jag märkligt, för det kan ju inte vara så svårt att ha överblick på hela sin personal?” skriver den anställde, som menar att det hade känts bra om man hade sluppit tjata sig till tecknet för ett uppskattat arbete under många års tjänst.