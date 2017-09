Kastrup får hotell med elva våningar

Köpenhamn Skanska investerar 566 miljoner danska kronor i en ny hotellfastighet i Scanportområdet vid Kastrup. Hotellet med 357 rum ska stå klart 2020 och hyrs ut på 20 år till Scandic. Det uppger Skanska och Berlingske Business.

Scanportområdet ligger mellan akvariet Den Blå Planet och Köpenhamns flygplats i Kastrup. Hotellet, som ritats av Schmidt Hammer Lassen Architects, blir elva våningar högt med skybar och takterrass. Bredvid bygger Skanska ett kontorshus med plats till 300 arbetsplatser och längst ut på udden växer läkemedelsbolaget Ferrings nya kontor Soundport fram.

Det råder en hotellboom i Danmark och då främst i Köpenhamn där det byggs och säljs hotellfastigheter i en sällan skådad takt. Enligt rådgivningsföretaget Sadolin & Ahlbæk investerades det 2,9 miljarder kronor i danska hotell under första halvåret 2017, nästan en fördubbling jämfört med samma tid förra året.

En rad stora hotellaffärer har genomförts i Danmark i år. Många av köparna finns i Norge och Sverige. Sadolin & Albæk förmedlade i juli försäljningen av hotellet Bella Sky i Ørestad för omkring 1,5 miljarder danska kronor till norska Wenaasgruppen. Andra stora affärer är Pensiondanmark och ATP:s köp av Mariott Hotel på Kalvebod Brygge och svenska Balder som i juni köpte fyra hotellfastigheter kring huvudbangården i Köpenhamn för omkring en miljard kronor. Dessutom har svenska Midstar Hotels gjort sitt första förvärv i Danmark i år när de köpte Quality Airport Hotel Dan med 240 rum som ligger nära Köpenhamns flygplats Kastrup. I början av juli köpte samma bolag Grand Hotel på Vesterbrogade av Arp Hansen Hotel Group.

Förutom det kommande elva våningar höga hotellet med 357 rum vid Kastrup satsar Scandic på att flytta in i ett sju våningar högt hotell med 632 rum som väntas stå klart på Kalvebod Brygge i Köpenhamn 2021. Bakom den investeringen på omkring 1,5 miljarder danska kronor finns de norska bolagen Havfonn AS och Hathon Holding AS. Samtidigt satsar norrmannen Petter A. Stordalens Strawberrykoncern med dotterbolaget Nordic Choice Hotels stort i den danska huvudstaden. Det över hundra år gamla Centralposthuset i Köpenhamn ska bli ett högklassigt hotell, Köpenhamns flygplats får ett helt nytt hotell 2020 och det tidigare Hiltonhotellet vid flygplatsen har bytt skepnad till ett Clarion Hotel.