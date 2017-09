Molnen dominerar – men högtryck på väg

På söndagen väntas ett högtryck komma in över Skåne. Foto: TT/Arkiv

Skåne Molnen dominerar i helgen och det kan även komma något regn, men på söndagen ser det ut som ett högtryck sakta är på väg in över Skåne.

Fredagens väder bjuder på lite varmare temperaturer, än tidigare i veckan. Det blir runt 15 grader mitt på dagen och svaga, måttliga vindar.

– Det blir molnen som dominerar, men det kan förekomma något regnstänk under dagen, och under natten mot lördagen blir det duggregn, säger jourhavande meteorolog Charlotta Eriksson.

Lördagens väder skiljer sig inte så mycket från fredagens. Det blir ungefär samma temperaturer och det finns risk för regn.

– Vindarna blir nordostliga och måttliga, men avtar under eftermiddagen, säger Charlotta Eriksson.

Det högtrycksbetonade vädret väntas komma in under söndagen och det blir uppehållsväder. Mildare luft kommer in och temperaturen stiger några grader från föregående dagar. Det blir dock lite blåsigare än tidigare och vid kusten blir det nordostlig frisk vind.

– En del moln kan hänga kvar, det är lite osäkert hur pass snabbt molnen trycks bort, säger Charlotta Eriksson.

Men på eftermiddagen finns det goda solchanser, då det väntas spricka upp och bli varmare, men räkna inte med något sommarväder.

– Högtrycksbetonat väder på hösten är inte alltid detsamma som klarblå himmel under sommaren, solen värmer inte lika mycket och det är betydligt fuktigare väder, säger Charlotta Eriksson.