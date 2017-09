Det slår gnistor om Annie

Maria Lucia som Annie Oakley med ensemblen i Annie Get Your Gun. Foto: Miklos Szabo

Scen/recension

SCEN

Annie Get Your Gun

Musikal av Herbert & Dorothy Fields med musik och sångtexter av Irving Berlin.

I rollerna: Maria Lucia, Carsten Svendsen, Flemming Kröll, Asger Reher, Kim Hammelsvang, Anne Suppli, Maria Corydon, Mikkel Moltke Hvilsom, Carl Christian Rasmussen, Martin Loft m.fl. Scenografi: Paul Farnsworth.

Koreografi: Hayley Franks Höier

Manusbearbetning: Peter Stone

Kapellmästare: Per Engström

Regi: Daniel Bohr.

Premiär på Det Ny Teater, Köpenhamn, 21 september.

Betyg: 5

Syskonen Herbert och Dorothy Fields Annie Get Your Gun, med odödlig musik av Irving Berlin, gick upp på Broadway för första gången 1946, alltså för drygt 70 år sedan. Som Annie Oakley kunde man då se och höra legendariska Ethel Merman i sitt livs roll. Sedan dess har musikalen spelats runt om i världen ungefär hur många gånger som helst. Sverigepremiären ägde rum 1946 och på Malmö Stadsteater visades den senast, med stor framgång, under spelåret 1972/73 med Eva Bysing som Annie.

Den fantastiska historien om prickskytten Annie Oakley är, åtminstone till stor del, autentisk. Denna Annie, som egentligen hette Phoebe Ann Mosley – Annie Oakley var hennes artistnamn – levde mellan 1860 och 1926 och var stor stjärna i Buffalo Bill´s Wild West Show. Hennes stora kärlek, och så småningom make, Frank Butler var med i samma cirkusgäng, och de bägges dueller med skarpladdade gevär var en stor attraktion. Inte bara i USA utan även i Europa, där man också framgångsrikt turnerade.

På det Ny Teater, Köpenhamns verkliga musikal-Mecca, spelas rollen som Annie av mångkunniga och alltid lika se- och hörvärda Maria Lucia. Och som hon gör det! Nyligen såg vi henne som Roxy Hart i gangstermusikalen Chicago, där hon var magnifik. Men tusan vet om hon inte är ännu bättre som Annie Oakley. Hennes utspel, temperament, förmåga att ”sätta” varje replik så att det fräser om det, och dessutom göra rättvisa åt alla Irving Berlins underbara örhängen, är i mästarklass. Frank Butler, Sitting Bull, Buffalo Bill, alltså Carsten Svendsen, Asger Reher och Flemming Kröll, får ursäkta – Maria Lucia stjäl föreställningen!

Nåväl, de nämnda herrarna gör förstås också gott ifrån sig i Daniel Bohrs utmärkta regi. Svendsen, som lånats in från Odense Teater, gör Frank Butler till den lite kantige och äregiriga person som han lär ha varit även i verkligheten. Han är svartsjuk på Annies framgångar som skytt och har svårt att erkänna att hon faktiskt är ännu skickligare än han. Men Annies list övergår inte oväntat Franks förstånd och till sist klarar de ut rollfördelningen – både i Buffalo Bills cirkusshow och i livet utanför. Perfekta och festliga så det förslår är såväl Kröll som Reher som Buffalo Bill Cody och indianhövdingen Sitting Bull. Och faktum är att bägge ser ut, och beter sig, precis som de gjorde i de äventyrsböcker man en gång storögt läste. Två sköna figurer i handlingen är också cirkusdirektören Charlie Davenport, spelad av Kim Hammelsvang, och den oftast rosenrasande Dolly Tate, Charlies syster och Frank Butlers baksluga, lismande assistent, kreerad av Anne Suppli, som vi också njöt av i rollen som Mary Poppins för några år sedan. Även då på Det Ny Teater.

Fast tusan vet om inte Paul Farnsworth, vid sidan av Maria Lucia, är den som allra mest har sett till att Det Ny Teaters Annie Get Your Gun har blivit en prima fullträff. Hans scenografi är i alla bemärkelser fullständigt lysande. Ingen möda, och förmodligen inga pengar heller, har sparats för att ge föreställningen all den färgsprakande inramning man kan önska sig – och lite till. Men uppgiften har varit svår, eftersom man hade bestämt sig för att låta en del av publiken ta plats på scenen och på så sätt perifert delta i handlingen. Här har naturligtvis regissören Daniel Bohr fått gnugga sina geniknölar ordentligt för att få allt att fungera och för att inte få scenpubliken att känna sig som om den ser föreställningen ”bakifrån”. Det har han gjort på ett utmärkt sätt – kunde man i alla fall tycka från salongsperspektiv. Fast det skulle vara intressant att ta del av vad folket, som mest såg nackarna på skådespelarna, tyckte…

Mycket bättre, trevligare och mer storslagen underhållning än så här lär man få leta länge efter. Alla musikalintresserade rekommenderas således helhjärtat att göra en tur över sundet.