En filmresa in i käpphästvärlden

Nordisk Panorama På torsdagskvällen invigdes dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö med finska Hobbyhorse Revolution. Här följer regissören Selma Vilkunen tre unga tjejer som alla utövar en snabbt växande hobby i Finland – käpphästridning.

– Käpphästarna är som nycklar till en magisk värld, säger Selma Vilhunen som var på plats i Malmö tillsammans med en av filmens huvudpersoner Alisa Aarniomaki.

Hobbyhorse Revolution i Malmö

Hobbyhorse Revolution visades på invigningen av dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö på torsdagskvällen. Lördag 23/9 blir det ytterligare en visning av filmen och efter det ett Hobbyhorse Event. Tidigare på dagen arrangeras också ett samtal med filmens regissör och producent.

Hobbyhorse Revolution är också en av de filmer som tävlar om pris för bästa nordiska dokumentärfilm som delas ut på tisdag 26/9.

Att tillverka käpphästar, rida dem, träna dem och delta i tävlingar är en starkt växande hobby och lite av en feministisk rörelse bland unga tjejer och kvinnor i Finland.

Alisa Aarniomaki upptäckte käpphästvärlden för nio år sedan, när hon var 11 år och skulle köpa ett hästspel för pc. Säljaren var även intresserad av käpphästar och sedan dess är Alisa fast. Hon har tillverkat över hundra hästar själv och tävlat i bland annat dressyr.

Och även om hon är intresserad av levande hästar också så föredrar Alisa Aarniomaki käpphästar.

– Med käpphästar har man en sådan frihet, säger hon. Jag kan hålla på med det när jag vill, var jag vill och hur jag vill.

Alisa Aarniomaki är en av tre huvudpersonerna i den finska regissören Selma Vilhunens dokumentärfilm Hobbyhorse Revolution som på torsdagskvällen invigde dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö.



Selma Vilhunen har gjort ett antal filmer tidigare, både dokumentärer och fiktion, och har bland annat blivit Oscarsnominerad för sin kortfilm Do I have to take care of everything 2013.

Idén att göra en dokumentär om käpphästar och deras ryttare fick hon efter att en vän skickat en artikel och en videolänk från en stor käpphästtävling.

– Jag kände till det här med käpphästar innan, men bara som något som vänner gör tillsammans, berättar hon. Jag hade aldrig sett det i den här skalan så jag blev nyfiken och googlade och ville veta mer och ett helt nytt universum öppnades för mig.

Varför ville du göra en film om detta universum?

– För att det var så många lager som gick ihop för mig här. Det var underbart att se unga tjejer som skapar sin egen värld och att de gjorde det trots att de så ofta blev mobbade för det. Det är vackert och så imponerande att ungdomar fortfarande använder sin fantasi på det här sättet. Käpphästarna är som magiska nycklar till en annan värld. Sedan ville jag också visa det som något extraordinärt och coolt och ge uppskattning till alla som håller på med det. Och även visa de här flickorna som en grupp som verkligen fungerar ihop.

I Hobbyhorse Revolution skildrar Selma Vilhunen käpphästridningen respektfullt, ingående och underhållande. Filmpubliken får se hästar tillverkas och följa med på träning, läger och olika tävlingar. Filmen följer också tre tjejer – Alisa, Elsa och Aisku – extra nära och ger efterhand insyn i deras liv där käpphästridningen också representerar en egen värld där de kan vara sig själva, där de kan glömma mobbning, föräldrars skilsmässor och andra tunga upplevelser och hitta sina egna unika talanger.

– Jag brukar inte använda så mycket talking heads i mina filmer men här visste jag ville låta flickorna själva beskriva och berätta om sina liv, säger Selma Vilhunen. Men jag ville att det skulle vara en kombination. I början av filmen vill jag beskriva själva hobbyn mer generellt och sedan gräva djupare i de här tre tjejernas intresse och liv i filmens andra hälft och lyfta upp bland annat det här med mobbningen de utsatts för.

– Eftersom jag har en bakgrund med mobbning, var jag först tveksam när Selma frågade om jag ville vara med, berättar Alisa Aarniomaki. Jag var inte direkt rädd men visste inte riktigt om jag ville. Men efter att jag sagt ja har jag inte ångrat det en sekund. Jag har lär mig så mycket och Selma är en regissör som både kan göra sitt jobb och vara vår vän.

Hobbyhorse Revolution hade premiär i Finland i mars i år och Selma Vilhunen berättar att den blev lite av ett fenomen och att reklamtrailer för filmen snabbt blev viral.

– Fast det var på gott och ont eftersom det förekom en hel del nätmobbning i samband med den, säger hon. Men jag tror samtidigt att tiden var helt rätt för vår film då. Många i Finland kände till det här med käpphästridning som hobby men visste inte så mycket om det ändå. Och nu har intresset verkligen exploderat.

– Sverige är näst störst inom käpphästridning, berättar Alisa Aarniomaki. Jag har inga officiella siffror men tror att det finns runt 5 000 som håller på med det här. Och det växer även i Norge, Tyskland, Holland och USA.

– Snart kan vi ha världsmästerskap. lägger hon till med ett skratt.

Efter en skada kan inte Alisa Aarniomaki rida käpphäst så mycket som hon vill men hon hoppas kunna komma igång med dressyr snart igen. Och tillverkningen fortsätter hon med.

Efter sin medverkan i Hobbyhorse Revolution har hon också blivit så intresserad av film att hon påbörjat en utbildning inom filmskapande.

– Jag vill göra fiktion och musikvideor och kanske bli regissör i framtiden, säger hon.

Hobbyhorse Revolution visas på filmfestivaler runt om i världen och i december kommer den även att gå upp på bio i Sverige.

Selma Vilhunen är dock redan i gång med nästa film.

– Denna gång blir det fiktion, berättar hon. Filmen ska heta Stupid Young Heart på engelska och handlar om en 15-åring som ska bli pappa. Vi har precis avslutat första filmperioden.