En stjärna mindre på jorden

Stanislaw ”Stasse” Filipek, somnade stilla in på sin 46:e bröllopsdag den 17 september. Han blev 67 år gammal.

Han kom från Polen och följde kärleken som tog honom till Sverige i augusti 1971. I Polen hade han spelat i juniorlandslaget och året efter att han bosatt sig i Sverige så började han spela handboll i IFK Hässleholm.

Det finns ett album med tidningsurklipp och albumet är fullt till bristningsgränsen med lovord. Rubrik efter rubrik om att ”Stasse räddade spelet”, ”Filipek krossade motståndarna” och ”Stasse var som en vägg i mål”.

Under sin tid som målvakt i IFK Hässleholm så lyfte han laget. För det var sådan han var – engagerad till tusen.

Efter att ha vunnit allsvenskan med Ystads IF kom han tillbaka till IFK Hässleholm där han också avslutade sin handbollskarriär som tränare.

Trots sitt engagemang till handboll och till sport överhuvudtaget så fanns han alltid till hands när någon behövde honom.

För det var sådan ”Stasse” var – han fanns alltid där!

När dottern Annicka behövde hjälp med någonting så fanns han där och spikade och hamrade eller vad som nu behövdes göras. För det var sådan han var – hjälpsam. När dottern Jenny var liten och sålde Kvällsposten så körde han runt med henne när det regnade så att hon skulle slippa bli blöt. För det var sådan han var – omtänksam.

När han arbetade som vaktmästare på Hanåsvallen i Sösdala så kom han hem med skadade djur som han hittade på idrottsplatsen. För det var sådan han var – omhändertagande.

”Stasse” trodde gott om alla och valde att se allt det positiva med livet. På fritiden älskade han att fiska och att umgås med familjen. Han trivdes bra hemma i trädgården och att vara omgiven av familjen. För det var sådan han var – kärleksfull.

Det är en fantastisk man som lämnat oss i en alltför tidig ålder. En fantastisk pappa som satte familjen först och som aldrig var frånvarande. En fantastisk svärfar som alltid lyssnade. En fantastisk morfar som alltid tog sig tid att leka med barnbarnen.

Vår älskade ”Stasse”, make, pappa, morfar, svärfar och vän. Han kommer alltid att leva vidare i våra hjärtan. Han är saknad.