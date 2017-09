I Tykarpsgrottan vigdes den 26 augusti Isabelle Gagzis och Haris Crnalic, Hässleholm.

Bruden är dotter till Ulrika och Konstantin Gagzis, Hässleholm och brudgummen är son till Edina och Hasan Crnalic, Hässleholm.

Tärnor var Hanna Björnlund, Jenny Carlsson och Carolina Gagzis. Bestmen var André Lundström, Amel Crnalic och Gabriel Gagzis.

Vigselförrättare var Kerstin Andersson. Under akten sjöng Hanna Björnlund Rest of My Life och Kärleksvisan och musiker var Mikael Björnlund.

I samband med bröllopet tog brudparet det gemensamma efternamnet Crnalic. Efteråt hölls fest på Hässleholmsgården.