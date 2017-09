Ett eldorado för husbilar

En annorlunda husvagnsmodell, ”tower”, visades under helgen i Vinslöv. Folk stod i kö för att bese den. Foto: Hans Bryngelson

Johnny Lindell njöt av besökstillströmningen under helgens visning av utbudet på Vinslövs Fritidscenter. Foto: Hans Bryngelson

Vinslöv Som på ett band ligger husvagnsåterförsäljare från Örkelljunga i väster till Bromölla i öster, och mittemellan finns Vinslöv.

– Vi representerar de tre främsta husvagnsmärkena och nästan lika många av husbilstillverkarna.

Det förklarar Johnny Lindell på Vinslövs Fritidscenter som i helgen hade inbjudit fasta kunder. och kanske blivande kunder, att bese utbudet på företaget.

Johnny berättar att företaget firar 40 år med att bjuda in till fest i lokalerna och till lek i hopptorn och karusell för barn. Dessutom fanns 280 kunder och leverantörer representerade på en stor jubileumsfest på lördagskvällen.

– Just nu är försäljningen av husbilar något större än för husvagnar, men de sistnämnda håller på att ta fart igen, säger Johnny och berättar om den tvåvånings husvagn som folk stod i kö för att beskåda under helgen.

Han menar att det gäller att ha rätt varumärken. Tillsammans med konkurrenter lockas köpare både från norr och söder att titta på husbilar och husvagnar.

– Det är bra med den konkurrensen, menar Johnny Lindell och menar att regionen är stark tack vare att alla större tillverkare finns representerade.

Hans Bryngelson