Hål i rör tvingade fram tre nya hål

Hässleholm planeras med en ny gångbro

hässleholm En fördubbling av antalet resanden till och från Hässleholm C kräver ytterligare en gångbro till plattformarna och att taken över dessa byggs ut. Det är de åtgärder som ligger närmast i tiden enligt den ”Åtgärdsvalsstudie Hässleholm C del 2” som precis blivit klar.