IFK föll efter sen straffspark

Toppen mot botten gjorde upp när IFK Hässleholm förlorade borta mot Lunds BK med 1-0 (0-0).

– Vi får fokusera på oss själva och nästa match mot Räppe, säger IFK-tränaren Daniel Nilsson.

Att 24 poäng skilde lagen åt inför matchen på Klostergården IP var svårt att tro under den första halvleken där matchen stundtals var jämn.

Under den andra halvleken tryckte topplaget Lund periodvis ner IFK djupt på egen planhalva.

När klockan hade tickat upp till 90 minuter talade mycket för att bortalaget skulle lyckas få med sig en viktig poäng. Men plötsligt rann en lundensare in i IFK:s straffområde och föll i en tilltrasslad situation.

Mittfältaren Patrick Osiako protesterade så vilt att han visades ut och den påföljande straffen slogs säkert in i mål.

– Jag är förstås besviken över resultatet, konstaterar Daniel Nilsson.

