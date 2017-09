Vinslöv först ut med meröppet bibliotek

Kulturnämndens ordförande Margreth Segerstein klippte invigningsbandet under överinseende av bibliotekschef Anette Mjöberg. Kommunen har fått sitt första meröppna bibliotek. Foto: Hans Bryngelson

Vinslöv Nu har kommunen fått sitt första meröppna bibliotek. Till biblioteket i Vinslöv kan nu låntagare komma nästan när de vill, när biblioteket är obemannat.

– Hässleholm blir en av 60 kommuner i landet med meröppet bibliotek, förklarade bibliotekschef Anette Mjöberg när hon tillsammans med kulturnämndens ordförande Margreth Segerstein (M) invigde det meröppna biblioteket.

Kulturnämndens ordförande berättade att nämnden diskuterat ett meröppet bibliotek under många år. inledningsvis var frågorna många. Vem tar ansvar för biblioteket när det inte är bemannat? Finns risken för skadegörelse?

Men efter studiebesök och många funderingar bestämde sig kulturnämnden för att låta Vinslövs bibliotek bli det första meröppna i kommunen.

– Efter en prövotid ska vi utvärdera hur det fungerade, och sedan kan det bli aktuellt med fler meröppna bibliotek, förklarade bibliotekschef Anette Mjöberg.

För Vinslövs del innebär det att de 19 timmar som biblioteket är öppet med bemanning under en vecka, nu blir till 58 timmar i veckan då låntagare kan besöka biblioteket.

– Målet är en utökad service för medborgarna, inflikade kulturchef Dan Rosengren.

Varje låntagare, över 18 år, kan nu besöka biblioteket varje dag, vardag som helgdag (undantag några helgdagar), mellan klockan 10 och 21. In kommer man med sitt lånekort och den pinkod som hör till.

Väl inne är det fritt att låna böcker, utnyttja datorerna eller bara sitta och läsa dagstidningar eller böcker.

– Det ger också förskolorna möjlighet att utnyttja biblioteket mer, vilket varit ett önskemål, säger bibliotekschef Mjöberg.

De som vill gå på biblioteket när det inte är bemannat får lov att ta med sig släkt och vänner, men man får inte släppa in obehöriga, personer man inte känner.

Kulturchef Anders Rosengren försäkrar att meröppna bibliotek inte är ett sätt att dra ner på ordinarie öppettider.

– Det måste ju finnas personal som sköter biblioteket, inflikar han.

Bibliotekarie i Vinslöv är Annika Toft och biblioteksassistent är anette Marcus.

På biblioteket finns böcker för barn och vuxna, ljudböcker, dvd-filmer, talböcker, cd-skivor, dagstidningar och tidskrifter. Här finns också en utställningshall och en samling med böcker från det ursprungliga biblioteket som startades 1841.