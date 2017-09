Malmö Chamber Music – ett musikaliskt gottebord värt allt beröm

Håkan Hardenberg och Pernilla August på scen under genrepet av Historien om en prinsessa, ett nytt verk av Benjamin Staern och Mi Tyler som framfördes under Malmö Chamber Music. Foto: Ralph Bretzer

Konserter/recension

Konsert

Malmö Chamber Music

19-22/9 2017

Festivalen Malmö Chamber Music är över – för i år. Tretton konserter på fem dagar, ett uppbåd av musiker i världsklass och ett program med spännvidd från Haydn till uruppföranden av nyskrivna verk. De ansvariga för Musik i Syd, som arrangerat festivalen, är värda allt beröm och den konstnärlige ledaren Håkan Hardenberger förtjänar att dränkas i rosor.

Tyvärr kunde jag av tidsskäl och andra förpliktelser inte glufsa i mig hela programmet. Det fick bli nedslag här och där, så nedanstående rader är inte på något sätt en heltäckande rapportering utan mer enskilda intryck.

Årets upplaga av Malmö Chamber Music började med Stravinskij.

(hur han nu ska stavas; den korrekta transkriptionen från kyrilliska bostäver är Stravinskij men själv skrev han Stravinsky), hans minutlånga ”Fanfare for a New Theatre”, och slutade med Stravinskij, den timslånga Historien om en soldat med Pernilla August och Rebecka Hemse som berättare och en stjärnspäckad orkesterensemble – Håkan Hardenberger, trumpet; Baiba Skride, violin; Colin Currie, slagverk; Johnny Teyssier, klarinett; Sebastian Stevensson, fagott; Olle Elfström, trombon; Janne Johansson, kontrabas. Uppförandet var rent fantastiskt: de två skådespelarna fick liv och spänst i den ganska kantiga berättelsen och instrumentalgruppen fångade alla nyanser och intrikata klanger i musiken: de taktfasta marscherna, de pastorala idyllerna, de burleska danserna och de högstämda koralerna. Det var den ultimata tolkningen av ett storslaget verk.

Tidigare under denna avslutningskonsert uruppförde samma ensemble Benjamin Staerns Historien om en prinsessa med text av Mi Tyler, en parafras eller en pendang som tar vid där Stravinskij slutar. Likt Stravinskij blandar Staern stilar, han säger själv att ”verket har lutningar till funk, jazz, koral, argentinsk tango, vals som går i tre- och tvåtakt samtidigt”. Som åhörare är det bara att konstatera att Staern har tagit ett stort steg framåt sedan förra årets succé med operan Snödrottningen. Den konstnärliga höjden har ökat och hantverket är skickligare: tonspråket har blivit tätare, lyriken mer finslipad och kraften, de hårda accenterna, mer exakta. Utan tvivel är han nu mogen att ta itu med verkligt stora kompositionsuppgifter.

Mi Tylers text berättar om flickan, prinsessan, som sjunkit ner i armod sedan Djävulen tagit hennes soldat. Historien är i högsta grad moralisk, flickan avvisar med kraft Hin Håles inviter, han får nöja sig med en korg. Berättelsen flyter på bra, språket är mustigt jordnära och slutet relativt lyckligt. Tillsammans med Benjamin Staerns musik blir det ett verk som definitivt förtjänar ett liv efter uruppförandet.

Brett Dean, tonsättare och altviolinist var också en av portalfigurerna vid festivalen. Vid invigningskonserten uruppfördes hans The Scene of the Crime av Håkan Hardenberger på trumpet och Colin Currie på slagverk. En kraftexplosion med många skiftningar, spännande och mycket hörvärt. Han var solist tillsammans med violinisten Tomo Keller när Academy of St Martin in the Fields spelade Mozarts ”Sinfonia concertante” i Ess-dur vid konserten i Malmö Live i onsdags och gav prov sin musikaliska skicklighet. På Palladium i onsdags var han solist när hans egen ”Epitaphs” uppfördes tillsammans med Doric String Quartet.

Academy of St Martin in the Fields svarade också för ett uppförande som kommer att fastna i minnet när de spelade Beethovens Symfoni nr 1. Orkestern är så samspelad som vore den en trio eller kvartett, klangen vidunderlig och tolkningen musikhistoriskt perfekt; allt vad man kan begära.

Och så Baiba Skride, violinst i världsklass. Tillsammans med systern Lauma Skride på piano bjöd hon på en konsekvent och mycket elegant tolkning av Béla Bartóks Rapsodi nr 2 vid invigningskonserten och hon var också solist i Beethovens Romans nr 2 tillsammans med Malmö Symfoniorkester med Håkan Hardenberger som dirigent.

I minnet kommer också pianisten Paul Lewis framförande av Beethovens Sex bagateller, opus 126, att stanna. Kraftfullt, personligt och musikaliskt högstående.

Malmö Chamber Music får en fortsättning nästa år 18-22 september. Jag har lovat mig själv att röja bättre i alamanackan.