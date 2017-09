Byns lilla bank tackade för sig

Visseltofta Känslorna var blandade när Snapphanebygdens sparbank stängde sitt lokalkontor. Även om kunderna log när de åt tårta och drack kaffe kändes det tråkigt att ta farväl.

– Man har förståelse, men det är trist. Vi går miste om social kontakt, sade kunden Helene Isberg.

På tisdagseftermiddagen bjöd banken alla sina kunder på avskedsfika. En jämn ström av bekanta ansikten kom in, pratade med personalen och varandra.

Banktjänstemannen Ellinor Nilsson som har jobbat på kontoret i Visseltofta runt ett och ett halvt år uppskattar den speciella kontakten med kunderna som uppstår på en liten ort.

– Det är mycket personligt och man lär känna folk, säger hon.

Hennes kollega Johan Fritzon har varit verksam i Visseltofta i cirka 15 år. I början var det tillåtet att arbeta ensam, men sen bestämdes att man alltid skulle vara två.

– Vi har aldrig haft någon allvarlig händelse här i Visseltofta trots att vi hanterar kontanter, men det är viktigt med en säker arbetsmiljö, säger han.

Det var just säkerheten som var tungt vägande när Snapphanebygdens sparbank bestämde sig för att stänga i Visseltofta, men även de relativt få kunderna.

– Det kommer runt sex kunder per gång när vi har öppet, vilket har varit en eftermiddag per vecka. Skulle vi renovera med tanke på att skapa tillräcklig säkerhet skulle det bli allt för stora kostnader. Det är tyvärr en stor kostnad att ha kontor i små byar, säger Jörgen Borgström, vd för Snapphanebygdens sparbank.

I fortsättningen kommer en buss att köra från Visseltofta till bankkontoret i Bjärnum varannan torsdag.

– Då kan man också passa på att handla i Bjärnum, fortsätter Jörgen Borgström.

Banken äger själv huset där Visseltoftakontoret har legat. I dagsläget har man inga planer på att sälja det. Tvärtom planerar man för fortsatt verksamhet, bland annat kurser i hur man använder internetbanken.

Två av de många stamkunderna som strömmade till för att säga hejdå var bröderna Bo Peterson och Anders Peterson som är födda och uppvuxna på orten.

– Vi använder inte internet så vi får ju köra till Bjärnum nu när vi ska gå på banken, säger Bo Peterson, men verkar inte vara särskilt missnöjd för det.

Flera av kunderna som besöker sitt lokala bankkontor för allra sista gången tycker att man ska fortsätta med någon typ av verksamhet som är utåtriktad.

– Varför inte starta ett kafé? föreslår Helene Isberg.

Hon får medhåll av de andra runt fikabordet.