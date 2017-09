Soulsångaren Charles Bradley har avlidit i en ålder av 68 år.

Det var då han som 14-åring såg James Brown framträda i Harlem, som drömmen om att själv stå på scen en dag föddes. Han försökte göra sig en karriär genom att imitera James Brown och reste runt och framträdde på mindre ställen.

Det skulle dröja ända till 90-talet innan Daptone Records fick upp ögonen för honom. Då han var i en ålder då många sångare börjar dra sig tillbaka, körde Charles Bradleys soulkarriär igång.

Debutalbumet No Time for Dreaming släpptes 2011 och han hann spela in totalt tre album och var med i dokumentären Soul of America 2012 och medverkade även på tv i shower som Netflix marvelserien Luke Cage.