Han hade alltid ett skissblock i fickan

Tryggve Emond, Lund, har avlidit 92 år gammal. Närmast anhöriga är döttrarna Vibeke och Cecilia.

Jag minns den ljuva tiden som högt aktad medlem av scoutpatrullen Ekorren i Helsingborg. Maria församlingshem, där vi höll till, blev plötsligt en dag utsmyckat av ett konstverk av Martin Emond. Året var 1942, och tolv år gammal blev jag gripen av måleriets magi och tappade allt intresse för knopar.

13 år senare mötte jag Martins son Tryggve vid ett filosofiseminarium i Lund och 1960 kom våra familjer att bo i samma villaområde. En vänskap som skulle vara hela livet inleddes. Ända sedan jag 1974 grundade Förbundet tanke och känsla medverkade Tryggve årligen med bidrag till förbundets tidskrift.

Tryggve var påfallande mångsidig. Han var målare och tecknare, diktare och tänkare, en stor humanist och språkbegåvning, världens snällaste make och far, trofast vän, skicklig tennisspelare och uppskattad lärare. Han hade ordets gåva och var en lysande talare både i privata sammanhang och som föreläsare.



Tryggve föddes i Landskrona, växte upp i Malmö och Åstorp, tog studenten i Helsingborg och studerade engelska, franska, tyska och filosofi vid universitet i Lund, där han disputerade i teoretisk filosofi med avhandlingen On Art and Unity. Fram till pensionen verkade Tryggve som lektor i filosofi och engelska på Katedralskolan i Lund, där han även undervisade i franska och psykologi.

Han var också metodiklektor på Lärarhögskolan och handledde många blivande lärare. Med djupa ämneskunskaper, respekt för varje enskild elev, engagerande undervisning, underfundig humor, klokskap och värdighet blev han en synnerligen omtyckt och uppskattad lärare.

Tryggve författade åtskilliga läroböcker i fransk och engelsk litteratur samt i filosofi.

Vid sidan av lärargärningen var han verksam som översättare, ofta i samarbete med hustrun Ingrid. Tryggve översatte skönlitteratur, konstböcker och filosofiska verk främst från engelska och franska.

I unga år gav Tryggve ut diktsamlingen Mina heliga lekar. Konsten och måleriet var hans stora passion. Han hade alltid ett skissblock i fickan, och hans teckningskonst var laddad och uttrycksfull.

Familjen tillbringade varje sommar på bjärehalvön, där Tryggve fann mycket inspiration till teckningar och målningar. Ett kärt utflyktsmål var Laholms teckningsmuseum, som han gärna besökte.

De sista åren var Tryggve blind, ändå var han förnöjsam och fann ända in i det sista livet intressant.

Tomrummet efter Tryggve är stort, men han har lämnat djupa avtryck.