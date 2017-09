Inbrott på ICA efter jubileumsfirandet

Osby Strax efter stängningsdags i söndags drabbades ICA av ett inbrott.

Övervakningsfilmen visar att gärningsmännen bröt upp dörren, hittade en nyckel och därefter plockade pengar ur kassan.

Helgen började positivt då 1 500 kunder strömmade till för att fira att ICA fyllde hundra år i lördags.

Den slutade däremot tråkigt, då tjuvar bröt sig in efter stängningsdags i söndags och plundrade kassaskåpet.

– Larmet gick 22.35. Väktare var på plats efter tre-fyra minuter men missade inbrottstjuvarna med en minut, suckar ägaren Thomas Persson.

ICA Supermarket har drabbats av inbrott tidigare men det var nu ”ett tag sedan”, säger Thomas Persson.

– Det är aldrig roligt. Det är mycket som måste ordnas men jag kan inte gå in på vad.

Enligt polisen väntade en brottsplatsundersökning i måndags.

Gärningsmännen fick med sig en större summa pengar. Det rör sig enligt polisens uppgifter om ett sexsiffrigt belopp.

Gärningsmännen ska ha tagit sig in via en dörr på baksidan av ICA Supermarket och sedan hittat nyckeln till kassaskåpet.

Enligt polisen togs fyra kassetter ur kassaskåpet.

Inbrottet filmades av kameraövervakningen och filmen kommer polisen nu att studera.

Ägaren Thomas Persson har själv gått igenom materialet från övervakningskameran.

– Jag kan inte gå in på vad man kan se eller hur materialet kan användas i utredningen, utan det blir upp till polisen att bedöma.

Inga ICA-medarbetare befann sig i närheten av butiken när inbrottet skedde.

Under lördagens hundraårsfirande underhöll musikbandet Wizex på ICA Supermarket.

– Det var riktigt häftigt och en fantastisk feststämning. Inbrottet blev något av en baksmälla, säger Thomas Persson.