Inga Markarydståg dagtider

Hässleholm

Trafikverket utför underhållsarbete på sträckan Markaryd–Hässleholm mellan den 25–29 september och 2–6 oktober. Arbetet görs för att upprätthålla standarden på sträckan.

Av säkerhetsskäl stängs tågtrafiken av under tiden som arbetet pågår. Underhållsarbetet omfattar spår- och kontaktledningsarbete mellan Hässleholm och Markaryd.

Arbetet sker dagtid klockan 9.10– 15.40, måndag–fredag, under perioderna 25–29 september och 2–6 oktober. Tiderna är valda för att störa pendlingen så lite som möjligt.

Under arbetet ställs persontågen in och ersätts av bussar mellan Markaryd och Hässleholm. Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår.