Läsarens egen bild

Lars Sjögren har skickat in bilder från Rickarums byateaters föreställning Spöket på Canterville, den 23 september 2017. Föreställningen visades i teaterlogen intill Skolmuseét i Djurröd och Lars Sjögren skriver:

”Det var en stor upplevelse att få uppleva en så proffsig föreställning i en loge på landet med mycket teknisk utrustning. För mig var det också med en speciell känsla för bygden eftersom min mormors far, smeden Lars Nilsson, var född i just Djurröd den 28 maj 1847”.