Osbyrekord i utländska importer

Osbys ishockeyhistoria innehåller genom tiderna rader av bra utländska importer från finländaren Kari Silanpää till transatlanterna John Slonim, Stephen Higgins och många fler.

Men aldrig tidigare har klubben haft ett lag bestående av så många olika nationaliteter som nu.

Här är säsongens alla utländska spelare i Osbytruppen:

4 Sean Federow, 25-årig kanadensisk back uppväxt i Niagara Falls och från en riktig hockeyfamilj där även systrarna Tara och Krista spelar hockey.

Sean Federow kommer närmast från universitetsspel i amerikanska Oswego.

4 Jesse Jormanainen, 26, ytterforward som gör sin första sejour i Sverige efter att tidigare spelat en säsong i norska Moss. Kommer från Joensuu i finska Karelen.

4 Thomas Mader, 23, ytterforward från Zell am See och med meriter från det österrikiska J20-landslaget.

Kom till Sverige 2013 och har därefter spelat i Nacka, Åseda, Värnamo och Motala. Mader gör normalt mycket poäng på division 2-nivå.

4 Vladislav Belsky, 22, en storväxt back från Minsk i Vitryssland.

Hann under förra säsongen spela med både Brest i hemlandets högsta liga och sedan avsluta i Osbys seriekollega då, Motala.

4 Lars Foder, 32, rutinerad dansk som kom till Osby redan förra säsongen från norska Moss. Då hann han med 14 poäng på 13 matcher.

En kompetent ytterforward med många strängar på sin lyra och han har bland annat också hunnit med att vara spelande coach på Island och dessutom J20-förbundskapten på samma ö.

4 Bröderna Oliver, 21, (forward) och Jonathan, 19, (back) Dzambas Nilsson, med dubbla medborgarskap i Sverige och Serbien men med Kristianstads IK som moderklubb.

Via juniorspel i Tingsryd hamnade bröderna dock i Osbylaget under förra säsongen.