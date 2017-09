242 kronor på fritidsgårdar

OSBY

Riksomfattande statistik som Kolada tagit ram visar att Osby kommun lägger 238 kronor per invånare och år på fritidsgårdar, det matchar ganska väl riksgenomsnittet som är 242 kronor per invånare och år.

När Osby jämförs med de närliggande kommunerna som Östra Göinge, Hässleholm och Älmhult visar det sig att de står sig mycket väl. I Östra Göinge satsas de 122 kronor per invånare och år, i Älmhult är det 119 kronor, medan det i Hässleholm faktiskt landar på noll kronor.

Mes pengar per invånare och år läggs det i Tibro där hela 587 kronor per invånare och år går till fritidsgårdar.

Resultatet har Kolada fått fram genom att dividera nettokostnaderna för fritidsgårdarna med antalet invånare i kommunerna per den 31 december 2016.