Legendarisk klättrare död

Alpinisten och filmskaparen Norman Dyhrenfurth, Salzburg, Österrike, har avlidit i en ålder av 99 år.

Han ledde det framgångsrika American Mount Everest Expedition 1963, som placerade sex klättrare på toppen av Mount Everest.

Norman Dyhrenfurth var född i Tyskland, son till Himalayauforskaren Günter Oskar Dyhrenfurth och hustrun Hettie, som vann en guldmedalj för alpinism vid sommar OS i Berlin 1936.

Familjen flyttade till Österrike och senare till Schweitz innan de bosatte sig i USA 1937.

Det var efter att han klättrat i Grand Tetons, som han blev en känt namn bland de amerikanska bergsklättrarna. Han blev involverad i UCLA filmskola och 1952 följde han med under Swiss Everest Expedition.

1960 var han kameraman för en schweizisk expedition till Dhaulagiri vilket ledde till att han senare, 1963, fick tillstånd av Nepals regering att försöka nå Everest topp.

Han knöt till sig ett gäng erfarna klättrare som Jake Breitenbach, Jim Whittaker, Willi Unsoeld, Lute Jerstad, Tom Hornbein, Dave Dingman och Barry Bishop. Det blev en dramatisk expedition där berget krävde sitt dödsoffer och de överlevande kom ner med svåra frysskador.

Dyhrenfurth fick senare av president John F Kennedy motta National Geographics Society’s Hubbardmedalj för expeditionen till Mount Everest topp.

Som kameraman arbetade han med filmer som Five Days One Summer och The Eiger Sanction samt tv-shower som Americans on Everest och han skrev även en bok.