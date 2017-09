Ostadigt väder i helgen

Vädret Än så länge skiner solen i Skåne. Men under helgen ser högtrycket ut att brytas.

Det har varit varmt och skönt i veckan men njut när ni kan. Under helgen ser det ut att bli sämre väder igen, även om vädret är lite svårförutsägbart just nu.

– Vi går mot ett mer ostadigt väderläge, säger Lovisa Andersson, jourhavande meteorolog vid SMHI.

– Det är ett lågtryck som närmar sig västerifrån som ser ut att bryta högtrycket som är här nu men tidpunkten är lite osäker.

Det ser i alla fall ut som att det kommer att ske någon gång under helgen. Under lördagskvällen tror SMHI att väderläget i Skåne kommer att bli mer lågtrycksbetonat.

– Då blir det tilltagande vind. Framförallt blir det ostadigt i slutet av helgen och början nästa vecka. Då blir det också en del regn.

Temperaturen kommer att ligga runt 15 gradersstrecket. – Vid regn kommer det att vara något under 15 grader och när solen tittar fram något över.

Frågan är om det blir någon ordentlig brittsommar i år, det vill säga varma och soliga dagar omkring Birgittadagen, den 7 oktober.

– Vad jag kan se i mina papper så är det fortfarande väldigt osäkert om det ska leta sig in något högtryck eller inte. Våra prognoser går än så länge bara fram till den 7 oktober. Men än så länge finns chansen.