Bredare trupp blir Rökes vapen i ettan

En skyttedrottning står utanför sidlinjen – en annan har återvänt.

Men det är bredden som ska bli Röke IBK:s vapen i division ett.

– Truppen är inte bara bredare i antal människor utan har även bredare spets, säger Röketränaren Rickard Träff.

Trots en krånglande rygg var Anna Gunnarsson en säker poängmakare i fjol.

Nu är Gunnarsson försatt ur speldugligt skick. Om sex veckor väntar hon sitt första barn och lär vara borta åtminstone fram till januari.

– Förra året förlitade man sig mycket på att Anna och några till skulle göra det. Men nu har vi flera spelare som kan producera, de får dela upp de 45-50 poäng som Anna svarat för, säger Rickard Träff.

Marika Bengtssons återkomst är vältajmad.

– Marika har visat i Skånemästerskapen att hon är en pålitlig poängplockare, sedan måste vi sätta henne i en omgivning där hon får avlastning, säger Träff som kommer att använda Bengtsson som högerforward och dynamo i en av linorna.

Men det är som sagt bredden som är grejen.

– Vi har tre formationer som kan gå in och göra mål. Vi vet om att vi har en stark defensiv med Emelie Persson i målet och ett bra försvarsspel.

Centern Matilda Persson är tillbaka och hon får en viktig roll.

– Hon tar stort ansvar och har visat fina ledaregenskaper.

Defensiven har stärkts i och med Sandra Ljungs och Malin Tillmans comeback i truppen.

– Två väldigt duktiga lagspelare, fastslår Träff som även har fått in en intressant spelare i Ida Frostensson från Göinge.

På målvaktssidan utmanas Emelie Persson av Sarah Simonsson.

– Tyvärr gick Sarah oturligt nog och skadade knät. Hon är tillbaka om tre veckor och då kommer det att se bra ut.

Rickard Träff är huvudansvarig för damlaget men har god hjälp av Anna Gunnarsson och Filip Påhlsson. Jennie ”Alex” Jönsson finns med som lagledare och ansvarar för sjukvårdsbiten.

– Filip håller i mycket med backar och målvakter medan Anna tar hand om centrar och forwards. Men det är ganska utsmetat över gränserna, förklarar Träff.

Det har hänt en hel del i truppen sedan i våras men Röke bygger oförtrutet vidare på samma grundspel.

– När jag kom in efter jul började vi gå tillbaka till det spel som Filip (Påhlsson) förde in för två år sedan. Så det har varit ganska enkelt att få in tjejerna i fållan. Det fanns en skön grund och vi slipar mer på detaljerna.

Hur högt vågar ni sikta?

– De tre senaste säsongerna har vi tagit oss till två kval och kommit trea. Vi har inte pratat om något resultatmål än men jag tror att alla tjejerna tycker att det skulle vara kul att gå till kval. Vi får försöka ställa till det för Landskrona i toppen.

Röke premiärspelar mot FC Helsingborg i Qpoolen på söndag. Och Träff har bra vibbar:

– Det känns som om det var längesedan det här suget fanns inför en förstamatch.