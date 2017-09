Magdalena Ribbing är död

Magdalena Ribbing invigningstalar på Pride park vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Under fredagen avled hon 77 år gammal. Foto: TT

Den folkkära folkvettsexperten och journalisten Magdalena Ribbing har avlidit.

Enligt Dagens Nyheter avled Magdalena Ribbing på sjukhus under fredagen efter en fallolycka.

Ribbing var under många år medarbetare på DN där hon inledde sin karriär som politisk reporter 1970.

Under senare år blev hon kanske mest känd som skribent om stil, hyfs och etikettsfrågor.

Hennes artiklar i ämnet gjorde henne mycket folkkär och hon fortsatte att skrina sin spalt i DN även efter att hon pensionerats.

Magdalena Ribbing blev 77 år.