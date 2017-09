Skådespelerska död

Skådespelerskan och sångerskan Anne Jeffreys, har avlidit i en ålder av 94 år.

Hon har bland annat haft roller i General Hospital och i den klassiska sitcom, Topper.

Anne Camrichael föddes 1923 i Goldsboro, North Carolina och fick sin utbildning på New York Municipal Opera Company. Hon sjöng vid Carnegie Hall men jobbade även som modell hos John Robert Powes Agency.

Filmdebuten kom 1942 I married an Angel och på 40-talet spelade hon detektivens flickvän i Dick Tracy-filmerna. På sena 40-tal stod hon på Broadwayscenen i Kiss Me Kate och Three Wishes for Jamie.

Tillsammans med maken Robert Sterling spelade hon även i tv sitcom Topper från 1953 till 1955, och senare sågs de tillsammans även i tv-serien Wagon Train.

På 80-talet var hon med i tvåloperan Falcon Crest, men mest känd är hon nog från serien General Hospital, där hon var med från 1984 till 2004. Hon spelade även David Hasselhoffs mamma i Baywatch.

1960 fick hon sin egen stjärna på Hollywood Walk of Fame.