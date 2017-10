Skola håller stängt efter kraftig brand

Malmö En kraftig brand utbröt sent under tisdagskvällen på Malmö Praktiska gymnasium på Limhamn. Räddningstjänsten arbetade hela natten med att släcka branden och eftersom det fanns gasflaskor i byggnaden var det stor explosionsrisk. Efter den misstänkta mordbranden tvingas skolan hålla stängt under resten av veckan.