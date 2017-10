Göingarna dominerade i Mölleröd

FK Göingarna hade en framgångsrik helg då det var säsongsavslutning för orienteringsungdomarna med Älgots Cup och Ungdomsstafetten vid Mölleröds Kungsgård strax väster om Hässleholm.

Ungdomsstafetten avslutade den soliga helgen som även innehöll medeldistanstävlingen Göingeträffen.

FK Göingarna kom med ett starkt lag i 7-manna och visade redan från början att de ville vara med och slåss om segern då de låg tvåa efter den första sträckan som sprangs av Wilner Selin. Alice Olvegård sprang andrasträckan och växlade över till Hjalmar Axelsson som fyra. Hjalmar förde upp Göingarna till förstaplatsen som sedan Svante Selin och Hilda Axelsson behöll på fjärde- och femtesträckan. Johanna Nilsson sprang den näst sista sträckan och fick visserligen se sig passerad av Karlskrona 1 men kunde lämna över till Göingarnas sisteman, den 14-årige Edvin Selin, endast 14 sekunder från täten.

Maxim Omelchenko, som är två år äldre än Edvin, hade inte sin dag utan var helt plötsligt fem minuter efter Edvin Selin.

– Jag gjorde rätt vägval efter den andra kontrollen där Maxim sprang helt fel.

– Jag var orolig i slutet för att han skulle komma ifatt mig då jag vet att han är snabb och det var rätt så mycket lättsprungen stig. I slutet så gick jag mycket på säkerhet.

När Edvin nådde målområdet så var det i ensamt majestät. Han kunde tillsammans med sina lyckliga lagkamrater springa under målskynket som segrare.

– Det var riktigt kul att vinna det här, säger Edvin Selin när han pustade ut strax efter målgången.

Segermarginalen till tvåan Karlskrona var nästan fem minuter. Trea var danska Hilleröd medan Halmstad blev fyra.

Det blev seger för Göingarna även i 4-manna där Tuva Selin, Robin van Starkenburg, Carl-Johan Olvegård, Gustav Granqvist, Smilla Thomasson, Albin Granqvist och Nelli Olvegård ingick i laget. Hjärnarp var tvåa medan Hilleröd kom trea. I 3-manna vann Karlskrona som fick revansch för missen i 7-manna.

I lördagens Älgots Cup säkrade tre av FK Göingarnas ungdomar totalsegern i sina respektive klasser. Edvin Selin (H14), Wilmer Selin (H12) och Carl-Johan Olvegård (H12) kan alla titulera sig Skåneettor.

Älgot själv, med Joel Mörck bakom förklädnaden, var en älskad person av barnen under de två tävlingsdagarna. Han var dock inte helt tillfreds.

– Jag fick inte vara med och springa själv utan bara var med vid starten, klagar tävlingens mascot.

Arrangerande Hässleholms OK var nöjda med uppslutningen av orienterarna som var i alla åldrar.

– På två dagar hade vi 1562 startande, berättar Lars Hallabro som tillsammans med Tomas Nilsson hade lagt banorna.

– Vi hade 580 under lördagen, runt 500 på ungomsstafetten samt 600 på den nationella tävlingen.

Det kan nämnas att naturen kring Mölleröds Kungsgård lämpar sig väl för orientering. En av alla nöjda skärmletare var Inger Glans från OK Torfinn.

– Sådan här terräng önskade man det var på alla tävlingar.

HOK kommer för övrigt använda samma naturområde till våren då klubben arrangerar nästa stortävling.

– Då vi i påsk ska stå för Sydsvenska Mästerskapen kommer vi använda samma område. Men då har vi start och mål på Hässleholmsgården vilket blir från den andra sidan av skogen, avslutar Lars Hallabro.