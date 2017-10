Orsakade krock och uppträdde hotfullt

OSBY Efter att ha orsakat en omfattande trafikolycka uppträdde den påverkade gärningsmannen hotfullt mot både räddningspersonal och en målsägande.

Bland annat ska en person ha blivit dödshotad efter olyckan.

Den krock med tre bilar inblandade i som inträffade i onsdags kväll strax innan klockan 19 har visat sig vara allvarligare än vad som gjordes gällande från första början. Det allvarliga består i att en målsägande vid krocken ska ha blivit hotad till livet efteråt och även personal från räddningstjänsten ska ha utsatts för hot.

Räddningschef Jimmie Ask i Osby kommun bekräftar att en av hans brandmän ska ha utsatts för hot på olycksplatsen. Personen som är misstänkt för att ha orsakat krocken ska ha uppträtt hotfullt mot en brandman och tagit tag i brandmannens väst.

Ingen person kom till skada fysiskt, men att räddningspersonal drabbas av hot när den rycker ut för att hjälpa är inte acceptabelt, påpekar Jimmie Ask.

– Vi ser jätteallvarligt på detta, det får inte förekomma, säger han.

Först och främst handlar det om räddningspersonalens arbetsmiljö. Vidare slukar den här typen av hot resurser för räddningstjänsten.

Jimmie Ask berättar att arbetsledaren gör en riskbedömning och finns det risk för hot och våld sätts extra resurser in – resurser som kanske hade behövts på andra håll.

Upprinnelsen till krocken, som inträffade i korsningen Västra Storgatan-Klockaregatan, ska ha varit att en personbil gjorde en omkörning precis innan ett övergångsställe samtidigt som denne fick möte.

Den omkörande bilen ska ha touchat i både bilen den mötte och den bil som kördes om innan färden tog slut när den krockade med en annan bil.

– Den som är misstänkt för att ha orsakat krocken ska ha kört vårdslöst enligt det händelseförlopp som finns rapporterat. Mannen som är född 1990 och boende i Osby är misstänkt för rattfylleri och smitning i samband med detta, säger Magnus Linell som är inre befäl vid polisen i Ljungby.

Efter krocken ska en målsägande ha sett att några som var inblandade i krocken var på väg att byta kläder med varandra var på han ville ta kort på dem för att dokumentera vem som var vem. I samband med det ska en av männen ha gått fram till den målsägande och hotat honom.

– Om det är samma man som är misstänkt för rattfylleri och smitning framgår inte för det finns ingen misstänkt person till detta, men den målsägande ska ha blivit tillsagd att inte ta några bilder, och om han inte gjort som han blev tillsagd skulle personen som hotade honom skjuta ihjäl den målsägande, säger Magnus Linell.