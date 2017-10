Rockikonen Tom Petty är död

Sångaren Tom Petty har avlidit på sjukhuset i Santa Monica i Los Angeles, omgiven av familj, vänner och bandmedlemmar. Han blev 66 år gammal.

Det var Tony Dimitriades, som under många år varit manager för Tom Petty & The Heartbreakers, som bekräftade rockstjärnas bortgång, skriver CNN.

Tom Petty var född i Gainesville, Florida och fastnade för rock and roll då han som 11-åring träffade Elvis Presley.

14 år gammal bildade han sitt första band, The Sundowners och några år senare The Epics, som bytte namn till Mudcrutch. Då denna grupp upplöstes bildade han 1975 tillsammans med två av bandmedlemmarna The Heartbreakers.

Även om det fanns några låtar som slog igenom på debutplattan Breakdown, var det inte förrän på tredje albumet som gruppen blev känd för den stora allmänheten. Albumet Damn the Torpedoes innehöll låtar som Don’t do me like that och Refugee.

1989 turnerade han som solist innan det blev en nysatsning tillsammans med The Heartbreakers igen.

Gruppen släppte sammanlagt 13 album och förärades en plats i Rock and Roll Hall of Fame 2002.

Tillsammans med Dyland, George Harrison, Jeff Lynne och Roy Robison bildade han The Traveling Wilburys, och släppte två album.

Med sin unika röst och sitt gitarrspel, har det blivit många hits genom årens lopp, som exempelvis Free fallin, American girl och I won’t back down.

Tom Petty gjorde även filmroller, bland annat tillsammans med Kevin Costner 1997 i The Postman och han gjorde rösten till Elroy ”Lucky” Klainschmidt i den animerade komedin King och the Hill.

Rockstjärnan hade en långvarigt kamp med drogmissbruk, skriver CNN.

Tom Petty & The Heartbreakers gjorde sina sista spelningar i förra veckan, med tre utsålda konserter på Hollywood Bowl.