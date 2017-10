Civilt flygplan fick eskorteras av militärflyg

Världen Ett trafikflygplan från Ryanair fick eskort av stridsflygplan från Royal Air Force till Londonflygplatsen Stansted, samtidigt som luftrummet över flygplatsen stängdes ned.

Ryanairplanet som ursprungligen var på väg från Kaunas i Litauen till Luton Airport norr om London när det av ännu okända skäl tvingades söka hjälp av brittiska flygvapnet, RAF, som skickade Typhoon-plan att eskortera flygplanet till Stansted.

Stansted är den flygplats i Londonområdet som används som standard så fort det är fråga om säkerhetsrisker.

– RAF kan bekräfta att ett Typhoon-flygplan snabbinsattes från RAF-basen Coningsby för att genskjuta det civila flygplanet, säger en talesperson från det brittiska flygvapnet till Daily Mirror.

Samtidigt som flygplanet togs in för landning stängdes luftrummet ovanför flygplatsen temporärt.

Enligt Daily Mirror ska hot ha kommit in till litauiska myndigheter antingen innan flygplanet lyfte eller under flygningen, det är oklart vilket. Enligt flera medier, däribland Daily Mirror, The Sun och The Independant så en talesperson för Ryanair ha sagt att man tror att bombhotet är en bluff.

Under insatsen var hela flygplatsen under ”lock down” men ska nu åter vara öppen.

We are currently on scene at #StanstedAirport after a flight from Kaunas to Luton was diverted. We’ll bring you more updates when we can. pic.twitter.com/77irdE72zE — Essex Police (@EssexPoliceUK) 4 oktober 2017

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF — Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) 4 oktober 2017

Mer information kommer.