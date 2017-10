Skådespelaren Charles ”Chuck” Low, New Jersey, har avlidit i en ålder av 89 år.

Det var genom sin vänskap med Robert De Niro, som Chuck Low hamnade på vita duken. Han arbetade då inom fastighetsbranschen, men fick sedan roller i bland annat Scent of a woman, The king of comedy och Once upon a time in America. Han var även med i tv-serien The sopranos. Mest känd blev han för sin roll som Morrie Kessler i Goodfellas.