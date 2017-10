Har förtrollat publiken i hela Sverige

Siv Wadby-Werner har sett mycket av Sverige. Under några år på 50-talet reste hon land och rike kring som assistent till den legendariske trollkarlen Hector El Neco. Och hon har dansat topless på scen i Ystad – fast det var inte meningen.

Namn: Siv Wadby-Werner, 85 år.

Yrke: Pensionär

Familj: Maken Bo, två söner och en dotter från tidigare. Hennes och makens barnbarn blir sammanlagt 13 stycken, barnbarnsbarnen lika många.

Bor: Lägenhet på Södertorpsgården i Malmö

Siv Wadby-Werner ber lite om ursäkt när hon tar fram fotografier och tidningsurklipp:

– Har man haft 18 boenden så blir det ju en del som försvinner.

Men det finns fortfarande en hel del att gå igenom. Hennes artistnamn var Miss Tamara och hon beskrevs som en orientalisk skönhet.

Och en skönhet var hon väl, men inte speciellt orientalisk. Fast hon föddes österut, närmare bestämt i Linderöd, men är Malmöbo sedan hon var tre år.

– Pappa var fastighetsmäklare, mamma var hemmafru och sömmerska.

Hon började i scouterna och hon tror att det var där hon fick smak för teater och scen. I alla fall minns hon hur hennes mor sydde upp dräkter att användas vid allehanda tillfällen.

Så småningom började hon spela amatörteater. Stod bland annat stått på scen i Ungdomens hus i Malmö, som då var Folkets hus, för övrigt Sveriges första.

– Vi turnerade i Skåne när vi var lediga från skolan.

Det var vid ett sådant tillfälle hon var på Ystad teater för en föreställning om Pippi Långstrump. Vid ett tillfälle skulle hon i ett dansnummer spela infödd på Kurrekurreduttön.

– Jag var brunsminkad hela jag. Men jag lyckades hoppa runt och fäkta med armarna så behån trillade ner. Under den var jag inte sminkad. Åh, det var pinsamt!

Men hon dansade tappert färdigt numret ändå – the show must go on. Omnämnt i tidningen blev det också, fast det hade hon helst sluppit.

Hur som helst; vid en fest presenterades hon för Hector El Neco, trollkonstnär från Malmö – han hette egentligen Nils Hector. Han var sedan 20-talet en av landets främsta trollkarlar och han behövde en ny assistent.

– Jag var inte så intresserad av trolleri, men eftersom jag var arbetslös då tänkte jag att jag kunde försöka.

Det började med en välgörenhetstillställning på Barnens dag.

– Det var så nervöst, det värsta jag varit med om.

Då handlade det ändå inte om något trolleri för hennes del:

– Jag skulle mest gå in och lämna över saker till Hector. Vi hade övat rätt mycket.

Men scenen var stor och situationen var ovan.

– Jag mådde så dåligt. Men han tyckte att det gick så bra.

Så hon fortsatte.

– Det gick bättre och bättre, jag fick smak på det. Min mor fick sy scenkläder till mig; jag ville inte ha hans gamla assistenters avlagda.

Allt eftersom fick hon större del i föreställningen; bland annat gjorde de båda ett tankeläsningsnummer och hon gjorde också egna tricks.

Det blev också så att hon tog ansvaret för att skaffa bokningar och lägga upp turnéer.

När hon 1956 beslöt sig för att det var dags att lägga av med artistlivet hade hon varit Hector El Necos ”förtrollerska” – som recensenten Sten Broman kallade henne – i tre, fyra år. Det hade innefattat ett långt engagemang med utsålda hus i huvudstaden. Hon hade också hunnit med att bli kysst på hand av Lord Mountbatten, drottning Louises bror.

– Hector El Neco var ju kunglig hovtrollare.

I stället blev hon föreståndare för en guldsmedsaffär i Malmö. Under de här åren bildade hon familj. Och det här med att hon bott på 18 ställen har sin förklaring i bostadssituationen på den tiden.

– Det var väldigt svårt att hitta någonstans att bo. Man fick tre månader här, ett halvår där.

Det var det som ledde till satsningen på det så kallade miljonprogrammet, när mängder av nya bostadsområden snabbt byggdes upp i hela landet.

I mitten på 1970-talet arbetade hon ett par år i Nisses herrekiperings båda Malmöbutiker innan hon fick anställning på Ur & penn.

– Där var jag kvar till pensioneringen.

Då hade hon och maken redan skaffat sig sin kolonilott öster om Malmö. De hade den i 27 år innan makens sjukdom – han vistas numera på ett vårdboende – tvingade dem att sälja för ett par år sedan. Hon saknar den mycket:

– Det var både terapi och vila. Det var paradiset att åka ut där redan i april, när de satte på vattnet. Vi hade bär, fruktträd, grönsaker, potatis …

Balkongen på Södertorpsgården kan inte riktigt ersätta den saken, tycker hon. Sitt 18:e boende har hon i en lägenhet på Södertorpsgården i Malmö, där hon bland annat har en ganska stor samling vackra pillerburkar – barn och barnbarn brukar se till att den fylls på när de kommer hem från någon resa.

Siv Wadby-Werner tycker fortfarande om att titta på trolleri, om det är bra:

– Brynolf & Ljung är ju fantastiska i tv. Det är bara ett av deras trick jag har kunnat avslöja.

Själv har hon faktiskt lite scenfunderingar igen:

– Jag såg en lapp om att de ska börja med amatörteater här nere. Jag ska anmäla mig, så får jag se vad det går ut på.