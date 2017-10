Hjältar och mod i personlig kabaré

Finns det hjältar? Vad är en hjälte? Kan man själv bli en hjälte? Ämnet behandlas med allvar, skratt, sanna historier, myter och mycket musik i Teater Theatrons nya föreställning ”Ge mig en ledtråd – en kabaré om hjältar och mod”. Det blir urpremiär på Bastionen i Malmö den 5 oktober.

- Vi har många frågor och inga svar, säger regissören Karin Parrot-Jonzon.

När Suzanna Santrac från Teater Theatron och Tobias Allvin från Tummel, Babian med mera båda arbetade med Drömmarnas hus i Malmö 2014 sa det klick och de kände att de ville göra något mer tillsammans. Suzanna kände också att det fanns mycket musik Tobias komponerat som inte kom till användning då och som skulle kunna användas i annat sammanhang. De diskuterade olika möjligheter och teman och kom in på hjältemod och livsval.

Temat hjältar dök plötsligt upp överallt för Theatron-duon Suzanna och Zeljko Santrac.

– När vi spelade vår föreställning Livet i bitar för ungdomar tyckte de att vi var hjältar som ville berätta om hur vi upplevde livet vid 15, som vågade komma hit och starta en teater, berättar Zeljko Santrac.

Nu är gänget i full gång med repetitionerna av Tobias Allvins kabaré på Bastionen i Malmö. När tidningens utsända smiter in genom dörren är Suzanna på scenen änkan som begråter en död hjälte – och en kvinna som vet mer än de flesta om mannen som många hyllat. En bild av hjältemyten och en av många i kabarén. Där får publiken också möta Den oövervinnliga hjälten och den odödliga hjälten som träffas på Espresso house, de får höra historien om Zeljkos otippade ungdomshjälte och de får funderingar över vikten av att gå sin egen väg för att själva kunna bli hjälten i sina liv.

Theatrons egen hjälte, dramaturgen Jan Mark, föreslog att de skulle kontakta Karin Parrot-Jonzon med projektet.

– Jag träffade dem och kände en stark lust, jag närmade mig materialet och såg att det gick att få in mig och min ambivalens inför starka påståenden i det hela. Tobias Allvins text har bearbetats och Suzannas och Zeljkos liv finns i detta, det blir personligt för Theatron. Tobias har skrivit fin och rolig musik med kabaretkaraktär, säger Karin Parrot-Jonzon.

Själv har hon arbetat mycket med musiker tidigare och nu sitter musikern Jonatan Sersam vid pianot.

– Jag har jobbat med Jonatans pappa, Rolf Sersam. Och just här gjorde jag föreställningen Tre kvinnor med Hanna Landing, Marianne Wesén och Emy Storm. Det är roligt att vara tillbaka i sina gamla jaktmarker, säger Karin Parrot-Jonzon.

Med på scenen finns ett ex av Joseph Campbells bok Hjälten med tusen ansikten, en klassiker från 1949 som inspirerat många och även Tobias Allvin.

– För mig var det roligt att se den igen, säger Karin Parrot Jonzon, för jag hade sedan länge lämnat Campbell bakom mig. På 80- och 90-talet var han viktig för teatern, då fick man läsa honom och andra böcker som Myternas makt. Jag fascinerades mest av Campbells försök att beskriva sökandet efter sammanhang och hur man i det kan ta hjälp av myterna.

Arbetet sätter som alltid igång en spännande tankeprocess om temat.

– Jag funderar fortfarande över sådana samband som handlar om att gå sin egen väg och på vilket sätt det hänger samman med med hjältemod, Det fattas en pusselbit och den pusselbiten är mod. Har du det så kan du bli hjälten i ditt eget liv. Och det kan leda till att du blir hjälte för någon annan, säger Karin Parrot Jonzon.

För Teater Theatron innebär kabarén också att gå en ny väg och att arbeta på ett nytt sätt.

– Vi antar utmaningen, det är superkul att våga testa och det är härligt att känna att man utvecklas, säger Suzanna Santrac.