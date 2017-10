Insamlingen varvar upp för Världens barn

Hässleholm Insamlingen Världens barn pågår för fullt.

I Hässleholm siktar man högt och ser upp till Osby.

– Vi kom tvåa i Skåne förra året, efter Osby. Vi vill gärna bli bättre men har långt kvar till Osbys resultat, säger Birgitta Lantz som är ordförande i Röda Korset i Hässleholm och som är engagerade i insamlingen tillsammans med IOGT-NTO, PMU, Diakonia och Svenska kyrkan.

I Hässleholm samlades det i fjor 6, 94 kronor per invånare, en ökning med sex procent jämfört med 2015.

Totalt drog insamlingen in 355 118 kronor i Hässleholm.

– Osby kom etta och samlade in över 13 kronor per invånare. Otroligt bra, dit har vi väldigt långt. Men man måste sikta högt, säger Birgitta Lantz.

På fredag kväll är det dags för den stora insamlingsgalan i SVT.

– Och på lördag eftermiddag får vi siffrorna på hur mycket vi samlat in, berättar Birgitta Lantz.

Röda Korset i Hässleholm ger två veckors försäljning till Världens barn.

– Det blir nog cirka

130 000 kronor, bedömer Birgitta Lantz.