Nollan blir värdefull när Bjärnum kvalar

Kval till division 3

Grupp 12, lördag 7/10: IFK Osby–Lunds SK, Malmö City FC–Staffanstorp United FC. Lördag 14/10: Lunds SK–Malmö City, Staffanstorp United–IFK Osby.

Söndag 22/10: Malmö City–IFK Osby, Lunds SK–Staffanstorp United. Gruppvinnaren spelar i division 3 2018.

Kval till division 4

Förkval, i morgon onsdag: Bjärnums Goif–Liga06 IF, Ekets Goif–VMA IK. Returer lördag 7/10. Vinnarna går till en avgörande kvalomgång.

Kval till division 5

Lördag 7/10: Lönsboda Goif–Köpingebro IF, Nävlinge IF–Vankiva IF, Jägersborgs IF–Blentarps BK. Returer lördagen den 14/10. Vinnarna spelar i division 5 2018.

Kval till division 6

Lördag 7/10: Röstånga IS-Treby IF, Hässleholm Freeflow AC-Afro FK.

Returer lördagen den 14/10. Vinnarna spelar i division 6 2018.

Övrigt kvalspel är ännu inte fastställt.