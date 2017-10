Dubbla jubileum för Ladies Circle i Osby

OSBY För tionde året i rad anordnar Ladies Circle sin loppis den här helgen.

I år går överskottet till Hjärnfonden.

För Ladies Circle i Osby (LC80) är den årliga loppisen den största enskilda inkomstkällan. Och i år är det alltså Hjärnfonden som får ta del av pengarna som LC80 får in på sin loppis.

Att samla in pengar till Hjärnfonden är ett nationellt projekt för Ladies Circle Sverige och Osby drar sitt strå till stacken genom att fixa loppis med runt 80 bord.

Det kostar 100 kronor att hyra bord och sen behåller försäljaren inkomsterna.

– Så det är genom att hyra ut bord som vi får in pengar. Plus att vi har försäljning av grillat och fika, berättar Sara Gustafsson i LC80.

– Det är mycket planering och mycket arbete, men det är roligt. I fjol fick vi in 25 000 kronor till välgörenhet.

Efter loppisen har försäljarna möjlighet att skänka överblivna saker till Filippos second hand och hjälpverksamhet i Osby.

– Det brukar vara populärt. Ofta vill man ju inte släpa hem saker man har tänkt sälja på loppis. Och genom att skänka det till Filippos kommer sakerna till nytta. Så det är win-win.

Samtidigt som loppisen i Osby firar tioårsjubileum är det i år 70-årsjubileum för Ladies Circle Sverige.

LC är en internationell organisation för kvinnor under 45 år och det finns runt 13 000 medlemmar i 36 länder.

I Sverige finns 149 klubbar med ungefär 1 700 medlemmar.

Varför är ni engagerade i Ladies Circle?

– Det är roligt. Och man bygger nätverk. Man kan ju välja om man vill hålla sig lokalt eller om man även vill engagera sig nationellt och internationellt. Det handlar om personlig utveckling.

– Det ger massor med energi. Man kan komma till ett möte som en urlakad disktrasa och går därifrån hur pigg som helst.

Den tioårsjubilerande loppisen är på lördag, den 7 oktober, mellan klockan 10 och 14 i Ekstrands lokaler på Södra Portgatan.