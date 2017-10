Fördel Bjärnum i kvalet till fyran

Det är fördel Bjärnum i det första steget i kvalet mot fotbollsfyran.

Detta efter seger 3–2, halvtid 1–1, på hemmaplan mot Liga 06 från Löderup.

– Nu måste de ju besegra oss på hemmaplan för att slå ut oss, menade Bjärnumstränaren Stefan Lindell efter onsdagsmatchen.

Blåsigt och inslag av regn ramade in matchen där Bjärnum inte alls kom iväg bra.

– Nej, verkligen inte alls spelmässigt, ansåg Lindell.

Liga 06 visade sig vara ett bra fotbollslag, kanske det bästa som Bjärnum mött under säsongen, och det var också gästernas Jim Nylander som nickade in 0–1 efter 17 minuter.

– De hade en hel del bra fotbollsspelare men var kanske bättre framåt än bakåt, ansåg Lindell.

Strax före pausvilan kom ett inspel mot Ligastraffområdet vilket slutade med ett självmål och Bjärnum kunde gå till paus med 1–1 i bagaget.

Men även i den andra halvleken var det gästerna som tog ledningen genom Linus Nilsson i den 56:e minuten. Bara två minuter höll sig dock målfarlige hemmaspelaren Noah Nilsson framme och satte viktiga 2–2.

– Väldigt bra moral av killarna att komma tillbaka trots två underlägen och sedan också att vi kan vända till seger, ansåg Lindell.

Segermålet hemmalaget kom i den 78:e minuten när Oskar Olsson slog en hörna som såg ut att gå direkt i mål.

– Men jag tror att Valentin Selegean hade en fot framme och fick in den, tyckte Stefan Lindells tränarkollega Stefan Reimer.

Bjärnumslaget gjorde en stark kollektiv insats men extra plus till Jesper Lindell, Oskar Olsson och Simon Reinholdsson.

Returmötet sker nu på Löderups idrottsplats på lördag och eftersom man tillämpar så kallade UEFA-regler, där bortamål räknas dubbelt, gäller det i första hand för Bjärnum att hålla tätt bakåt.

– Men nu vet vi ju också lite mer hur motståndarna spelar och genomgående tyckte jag det här var en riktigt bra match mellan två bra division 5-lag, sade Stefan Reimer.

Tomas Gustavsson