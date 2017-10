Inga tåg mellan Hässleholm och Lund

Hässleholm Byte av kontaktledningar gör att tågtrafiken mellan Hässleholm och Lund ställs in under hela helgen.

Från och med 01.15 imorgon lördag till och med 03.00 på måndag kommer inga Öresundståg eller Pågatåg att gå mellan Lund C och Hässleholm C. I stället ersätter bussar. Dessutom är vissa avgångar med Pågatåg mellan Hässleholm C och Kristianstad C inställda på grund av minskad kapacitet.

Anledningen är att kontaktledningarna mellan Lund och Hässleholm ska bytas ut som ett led i att försöka öka driftsäkerhet.

Mer information finns på Skånetrafikens hemsida.