Skrattfest i röda salongen

HÄSSLEHOLM – Det har gått mer än en månad sedan hon meddelade sin avgång men fortfarande står en Säpogubbe utanför dörren. Jag klagade häromdagen och frågade vad det egentligen finns för hotbild. Är det IS eller alQuaida? Men det var Moderaterna i Stockholm.

Skrattsalvorna haglar. Applåderna dånar.

Men succén börjar egentligen redan innan David Batra ställt sig på scenen. Fredagskvällens bägge föreställningar är utsålda. Förväntningarna skyhöga.

– Batra är en av kungarna, förklarar Ki Nilsson som anländer tillsammans med maken Peter och vännerna Petra och Joakim Svensson.

– Han är helt underbar, tycker Caroline Hassvall som köpt biljett tillsammans med brorsan Dennis Lind.

Väl på scen infrias nog de flesta förväntningar.

I fokus står ”Elefanten i rummet” – det vill säga Moderaternas nu avgångna partiledare Anna Kinberg Batra. Föreställningen har undertiteln ”han som är gift med henne” och det är just den rollen som David Batra nu öppet och med stor humor berättar om. Han beskriver vardagen i detalj.

– Är det agenda på tv? Nej, det är bara en vanlig frukost, säger han och skratten ekar.

Sedan berättar han om när familjen skulle köra hem från Göteborg, givetvis med Säpo i hälarna.

– De är ju för fan poliser. Alltså, jag körde i 80 hela vägen.

Han skildrar hur hustrun kommer hem i dräkt och med portfölj efter att ha avsatt två ministrar under förmiddagen och varit i Bryssel under eftermiddagen och därefter frågar hur hans dag varit. Hans ärliga svar blir:

– Ja, alltså, jag gick upp… nu, säger han men konstaterar sedan att han måste ljuga.

– Så jag svarar ”det har varit full fart, full fart. Research och administration”. Det är mina kodord för Netflix och onani.

När han spinner vidare på förkortningar likt AKB – ”det låter ju som ett tyskt gammalt handeldvapen” bryter publiken nästan ihop av skratt.

Efter hustruns avgång blev han friare i sin show. Även andra politiker får sig en törn.

Stefan Löfvén (S) står stilla likt Stockholms lokaltrafik (SL). Jimmie Åkesson (SD) går i Obs-klass och Anders Borg (M) gör helikoptern.

– Mina förhoppningar är att folk ska ha det väldigt kul, sade David Batra tidigare till Norra Skåne – och så blev det.