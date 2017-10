Vänhem larmar om akut sköterskebrist

Hässleholm Sjuksköterskebristen slår hårt mot vårdcentralen Vänhem i Hässleholm. I ett brev till regionens ledning har Vänhems verksamhetschef, Marie Lindell, vädjat om att få dispens från förbudet att hyra in sjuksköterskor.

Alltfler patienter listar sig på Vänhem. Långt över 11 000 patienter är inskrivna på vårdcentralen, vilket gör den till störst i Hässleholmsområdet.

I vintras var det bristen på läkare som var akut. Där har trycket lättat, men det saknas fortfarande en allmänspecialist.

– Jag har fem specialistläkare. En sjätte är tjänstledig. Ja, med tanke på patienttrycket behöver jag fler läkare, men vi klarar dagens utmaning.

Nu slår sköterskebristen med full kraft mot verksamheten. Ett tillstånd som råder inom hela den svenska sjukvården.

– Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Jag annonserar, men responsens är svag, kommenterar Marie Lindell.

För några veckor sedan var läget riktigt akut. Då var två skötersketjänster vakanta.

En medarbetare var på väg in i en längre sjukskrivning samtidigt som en del semestrar var beviljade.

– Då visste vi inte att denna vakansen skulle uppstå, förklarar Marie Lindell.

Hon tvingades gå igenom alla ledigheter och all ledighet är minimal.

För att hålla patientsäkerheten uppe har enhetschefen gått in kliniskt. En uppgift som inte ingår i tjänsten.

Marie Lindell har själv gått in för att ta emot samtal från patienter.

Situationen blir inte lättare av att influensavaccineringen börjat komma igång på allvar och kräver sina resurser.

– Oron för verksamheten och arbetsmiljön har varit mycket stor, men sedan en vecka har jag fått ihop bemanningen med hjälp av en inhyrd sjuksköterska, säger Marie Lindell.

Men situationen är definitivt inte optimal.

Birgitta Landin är t f verksamhetschef för primärvården i sjukvårdsdistrikt Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm).

Hon gav högsta prioritet till Marie Lindells vädjan om dispens för att hyra in personal.

– Det är svårt att rekrytera på sköterskesidan. Är situationen akut så måste vi lösa den och då får vi hyra in sjuksköterskor, säger Birgitta Landin.

Marie Lindell har ägnat mycket av sin tid till att locka läkare och sjuksköterskor till Vänhem och kvällsjouren på Hässleholms sjukhus under en längre tid.

För bara någon vecka sedan fanns inte en enda vikarie att anlita i hela Kryhs primärvård.

Samtidigt med läkar- och sjuksköterskebristen har cheferna kravet på sig från politikerna att hålla budget. Det i kombination med beslut om effektiviseringar för att få ner ett jättestort budgetunderskott gör att ekvationen ofta inte går ihop.

– Bemanningen med allmänspecialister på kvällsjouren på sjukhuset är i alla fall löst nu, säger Marie Lindell.

Hon är mest bekymrad för arbetsmiljön för personalen på vårdcentralen.

– För att lätta på trycket har vi stängt telefonen mellan klockan 12 och 13 på vardagar. Patienterna som ringer behåller sin plats i kön när vi öppnar för samtal igen, kommenterar Marie Lindell.

Just nu har Vänhem fått in en hyrd sjuksköterska, men det saknas fortfarande bemanning på vissa pass.

– Vitts är det tufft, men jag ser ändå en viss ljusning. Den 1 november får vi in en distriktssköterska och ytterligare en som kommer i slutet på november.

För patienterna betyder underbemanningen hårdare prioritering.

Hur påverkas verksamheten av den för låga bemanningen?

– Återhämtning och att tänka framåt blir ännu mer viktiga, säger Marie Lindell

Läs mer: