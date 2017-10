London Flera personer har skadats i London sedan en bil kört in i en folkmassa.

Enligt BBC har händelsen inträffat nära Naturhistoriska museet i områset South Kensington.

Omständigheterna kring olyckan är ännu oklara.

Daily Mail rapporterar att en person har gripits. De som körts på uppges ha fått lindiga skador.

We are aware of an incident in Exhibition Road, #South Kensington.More information to follow

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017