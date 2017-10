Lopp för hopp för barnen

Starten gick från Katrin Falks uppfart klockan 11. 12 000 sprang Run of Hope i hela Sverige på lördagen. Vem som vill kan arrangera ett lopp. Foto: Stefan Olofson

högahult För ett år sedan kunde Katrin Falk i Högahult knappt springa 100 meter. Nu är hon inbiten löpare, siktar på en halvmara i vår och tog initiativ till att ordna ett lopp till förmån för barn med cancer på lördagen.

– Jag siktade på tio deltagare och vi blev 32, säger Katrin Falk och gör ett glädjehopp framför löparna i paddocken hemma på gården.

En dag satt hon vid datorn och letade efter ett lopp, som hon ville springa. Då såg hon att Run of Hope i samarbete med Barncancerfonden bjöd in alla som vill ordna lopp för insamling till cancersjuka barn. Loppet heter Vitamin Wee Run of Hope och arrangeras för andra året i hela Sverige.

– Jag anmälde att jag ville arrangera ett lopp på 3,5 kilometer i skogen runtomkring där jag bor med min sambo och två barn. Det är ett utmärkt event för alla som vill bidra till ett viktigt ändamål och utöva en hälsosam aktivitet tillsammans, säger Katrin Falk.

Hon hade förberett spåret på fredagen och kan nästan varenda stig i skogen, eftersom hon brukar rida och springa där regelbundet.

Löpning har blivit ett behov. Hon springer en mil i veckan och ytterligare två kortare rundor.

Till våren ska hon springa Göteborgsvarvet, som är en halvmaraton på drygt två mil.

Vuxna och barn anlände i en jämn ström i god tid före starten klockan 11.

Några gick rundan, några joggade och en del drog på rejält. Loppet görs inte på tid.

Katrin Falk frågade tolv företag i bygden om de ville sponsra loppet. Pär Andersson med företaget Pan Ent AB i Kälkarp ställde upp med 1 000 kronor. Anmälningsavgiften är 50 kronor per löpare.

– Det är helt fantastiskt. Jag har fått in över 3 500 kronor till Barncancerfonden. Så himla härligt. Nästa år hoppas jag på fler sponsorer, för jag vill ordna ett lopp igen, säger Katrin Falk.