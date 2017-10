Vittsjö föll mot Göteborg

0–2 mot Kopparbergs/Göteborg och mittfältskuggen Osinachi Ohale utburen på bår.

Det blev en genomdyster lördag för Vittsjö GIK.

Redan efter en dryg minut nickade Filippa Curmark in 0–1 på Vittsjö IP efter en vänsterhörna från Elin Rubensson.

Även om Vittsjö var det spelförande laget under stora delar av den första halvleken mynnade det inte ut i särskilt många målchanser.

Linda Sällström hade den bästa. Sonia Okobi spelade fram, Sällström fick friläge men målvakten Line Johansen kom ut vältajmat och svarade för en riktigt bra räddning.

Strax före pausen blev Osinachi Ohale knäskadad. Nigerianskan hade rejält ont och bars ut på bår.

Göteborg spelade upp sig i den andra halvleken och Pauline Hammarlund fick ett par chanser att utöka. I 76:e minuten bröt Hammarlund in mot straffpunkten och blev nergjord bakifrån av Sandra Adolfsson med solklar straff som följd.

Elin Rubensson rullade säkert in 0–2 till vänster om Shannon Lynn.

Thomas Mårtensson slängde upp Sandra Adolfsson på topp de avslutande tio minuterna men fick aldrig något riktigt tryck i offensiven.

– Det är aldrig farligt, konstaterar Vittsjötränaren.

– Det är bara att komma igen. Men vi kan så mycket bättre, det är det som är det tråkiga.

