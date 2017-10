”Olika synsätt på hur matchen hanterats”

NÄVLINGE Påhoppet var en person som diskuterade livligt med domaren, och inga rasistiska tillmälen ska ha använts. Det menar Nävlinge IF i ett öppet brev som svar på det som inträffade i samband med kvalmatchen mot Vankiva i lördags.

Efterspelet till kvalmatchen mellan Nävlinge och Vankiva har kommit att handla om att domaren Zen Al-Hammadi ska ha utsatts för kränkande och rasistiska tillmälen. Nu ger Nävlinge IF, genom vice ordförande Marcus Lindh, sin syn på händelsen genom ett öppet brev till Skånes fotbollförbund.

Nedan följer hela Marcus Lindhs brev:

Det första vi har att anmärka på är att det framstår att det var en mobb väntades utanför omklädningsrummet för att kölhala domaren.

Så var inte fallet – de som var kvar på idrottsplatsen vid aktuella tillfället när herr Zen Al-Hammadi(hädanefter enbart nämnd som Zen) kommer ut från omklädningsrummet är kioskpersonalen, i färd med att packa ihop, ett par spelare som tagit sin tid i duschen, för att smälta matchen, och EN specifik herre, som hade för avsikt att prata med domaren.

Vilket leder oss till bemötandet av att rasistiska glåpord använts.

Anledningen till att denna specifika person dröjt sig kvar för att prata med domaren är att han är arbetskamrat med Zen och ville höra hans version av matchen. Denna person pratade med Zen även innan match och under pausen, då under ordnade former. Jag har pratat med denna person under söndagskvällen, där han gav sin synpunkt av händelseförloppet när Zen kommer ut – skrivet i punktform för en lättare överblick:

Han dröjde sig kvar för att påtala sin besvikelse över Zens insats i matchen.

När Zen kommer ut pratar en spelare högt till en annan spelare om att domaren får åka i egen bil hem för alla hans kompisar i Vankiva redan har kört därifrån. (Otvivelaktigt en pik åt Zens insats men inte något som kan anses som särskilt grovt)

Zen är uppenbart irriterad över ovan nämnda kommentar när personen kommer fram till honom för att prata, vilket gör att Zen inte direkt är mottaglig för en diskussion om hans insats under eftermiddagen.

Det som följer är en ordväxling mellan två personer som har två olika synsätt på hur matchen hanterats domarmässigt.

Intensiteten i samtalet ökar och avståndet mellan personerna minskar.

Den aktuella personen får saliv från Zen i ansiktet (Han vill poängtera att han inte upplever det som en medveten spottning från Zens sida!), varpå han reflexmässigt sätter händerna i bröstet för att trycka undan Zen.

Därefter tillkommer det personer runt om för att lugna ner det hela och säger att det är dags för dem båda att åka hem.

Personen bedyrar att inga rasistiska tillmälen använts under denna diskussion. Jag har även pratat med en av personerna av kioskpersonalen som säger att de inte heller kunnat höra något rasistiskt sägas. Utan att vara på plats så känner jag att det skulle vara ytterst otroligt att denna person skulle använt sig av rasistiska ord. Skulle man kalla honom rasist så skulle man samtidigt kalla honom hycklare och som en person med dubbelmoral.

I min ägo har jag en videosnutt som återger slutet av den här diskussionen när båda parter är vid sin respektive bil. Där framgår det att båda skriker okvädesord till varandra men inga rasistiska ord används.

För att summera:

Otvivelaktigt har det varit en konfrontation mellan en viss person och Zen, när han kommer ut från omklädningsrummet. En diskussion som eskalerade för att den grundade sig att de båda parterna hade olika synsätt på hur matchen hanterats från domarhåll. Dock ska inga rasistiska tillmälen uttalats under diskussionen.

Vår synpunkt:

Eftersom huvudvinkeln på artiklarna är rasism så vill vi kraftigt dementera att så ska ha varit fallet. Däremot tycker vi att diskussionen inte borde tagits på idrottsplatsen i anslutning till matchen. Om den här personen hade åsikt om Zens insats borde han ha tagit den på måndagen vid kafferasten på arbetsplatsen.

(Har även lovat att framföra från den berörda personen att denne känner sig besviken över att Ingvarsson går ut med så starka och säkra citat i lokaltidningarna efter enbart hört en version av det. Han förstår att han måste lita på sin domare, men tycker ändå det är vanskligt att med sån bestämdhet fastslå saker i media.)

När vi ändå är igång så vill jag passa på att kommentera och delge min egen uppfattning om hur matchen genomfördes från domarhåll.

Redan i första halvlek skapades det irritation runt om idrottsplatsen över den absurda mängd frisparkar som dömdes och framför allt att det ungefär var 80-20 i favör i frisparkar till Vankiva. Att det dömdes många frisparkar kan jag köpa om det är till för att minimera risken för att spelare går in vanskligt i dueller på en plan som, i ärlighetens namn, var minst sagt slirig. Det som skapade irritation runt planen var att de flesta frisparkar gick till Vankiva som sagt – men fortfarande inget jätteuppseendeväckande i sig.

Det märkliga inträffar i andra halvlek när korten och straffarna uppenbarar sig i tillställningen.

Nävlinge har ledningen med 3-0, har kontroll på matchen och rinner ofta igenom Vankivas stabbiga försvar. Objektivt sätt så borde det vara helt orimligt att Nävlinge då helt plötsligt börjar utsätta sig för situationer som riskerar två straffar och diverse röda kort?

Problemet är att det gör spelarna inte heller. Zen hittar oförklarligt en straff för Vankiva, en spelare reagerar över den straffen, får sitt andra gula kort och därmed rött kort.

Det leder oss till situation två över märkligheter.

Straffen sätts i nät, målvakten går i frustration för att sparka till bollen i nätet, ser inte Vankiva spelaren som kommer bakom honom för att hämta bollen för avspark, just när målvakten ska sparka till bollen kommer Vankivaspelaren fram och får då sparken på sig.

Detta renderar i ett rött kort för målvakten, det är oförklarligt av två skäl:

1. Målvaktens uppsåt är inte det minsta att sparka på motståndaren.

2. Zen står med ryggen mot målet men kan ändå med säkerhet tilldela ett rött kort till målvakten. Ska tilläggas att assisterande domaren också har ryggen mot händelsen.

Varför jag med säkerhet kan fastslå detta är att jag återigen har en video i min ägo, inspelad av en person ur publiken.

Med två spelare utvisade och en utespelare som målvakt är det inte så konstigt att Vankiva kommer ikapp trots att de inte varit inne i matchen innan den här händelserna äger rum.

I sista stycket vill jag börja med att slå fast att det är på INGA SÄTT anklagelser utan mer en fundering.

Det är lite förvånande att det används domare ifrån närområdet till en sådan här match. Inte för att Nävlinge-Vankiva grundar sig på rivalitet på något sätt utan för att det måste ju vara till Skånes FFs kännedom att Besnik Vilanci sitter på dubbla stolar i det här fallet.

Därför känns det förvånande att Skånes FF riskerar sig att utsätta sig för misstankar om jäv genom att använda sig av domare ifrån närområdet. Som sagt vill poängtera att detta INTE är någon anklagelse utan mest ett tips till Skånes FF.

/Marcus Lindh, vice ordf Nävlinge IF

Marcus Lindh konstaterar dock att Nävlinge IF:s ordförande Stefan Larsson uttryckte sig felaktigt vad gäller klubbens ansvar för supportrarnas uppträdande.

– Det är klart att vi känner till att vi har ansvaret. Jag tror att han pratade innan han tänkte.