David Dencik är dubbelt aktuell

David Dencik som Puss i andra säsongen av Top of the Lake.Foto: Lisa Tomasetti /BBC

David Dencik medverkar i så väl Tomas Alfredsons Snö mannen som har premiär nu på fredag som i andra säsongen av Jane Campions hyllade tv-serie Top of the Lake.Foto: Henrik Montgomery / TT

På fredag är det premiär för Tomas Alfredsons filmatisering av norska deckarkungen Jo Nesbös Snömannen. Den danska-svenske skådespelaren David Dencik har en mindre roll som den skumme läkaren Vidar Vetlesen. Han är också aktuell i andra säsongen av den Oscarsbelönade nyzeeländska regissören Jane Campions hyllade tv-serie Top of the Lake.

– Thomas Alfredson och Jane Campion är faktisk ganska snarlika som regissörer, de äger verkligen sina produktioner, säger David Dencik.

David Dencik, filmografi:

Urval av filmer och tv-serier som David Dencik medverkat i:

Paragraf 9 (2003)

Babylonsjukan (2004)

Lasermannen (2005)

Allt om min buske (2007)

Upp till kamp (2007)

Vampyrer (2008)

De halvt dolda (2009)

Män som hatar kvinnor (2009)

Wallander – Indrivaren (2010)

Cornelis (2010)

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011)

I nationens intresse (2012)

A Royal Affair (2012)

Call Girl (2012)

The Borgias (2013)

Vi är bäst! (2013)

Gentlemen (2014)

The Last Panthers (2015)

Jo Nesbös kriminalroman Snömannen utspelas i ett snöigt och iskallt Oslo där den slitna kriminalaren Harry Hole och hans nya kollega Katrine Bratt jagar en seriemördare som kidnappar och mördar kvinnor och märker ut sina brottsplatser med en snögubbe. På fredag är det premiär för filmatiseringen av Snömannen med svenska Tomas Alfredson som regissör och Michael Fassbender och Rebecca Ferguson i huvudrollerna.

I rollistan finns också andra storstjärnor som Charlotte Gainsbourg och Val Kilmer. Flera svenskar dyker upp i rollistan – Sofia Helin, Peter Dalle och Jonas Karlsson. Och så dansk-svenska teater- och filmskådespelaren David Dencik som också var med i Alfredsons första stora internationella långfilm Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011).

– Jag blev så klart glad över att Tomas ville ha med mig igen, men också bekymrad eftersom jag spelade teater på Dramaten då och det fanns vissa logistiska utmaningar med att få ihop mitt spelschema med filminspelningarna.

David Dencik hade inte läst Snömannen när han fick erbjudandet.

– Jag hinner inte läsa så mycket fiktion just nu, konstaterar han. Men då köpte jag och läste den och tyckte den var bra, genrespecifik och spännande.

I Snömannen spelar David Dencik läkaren Vidar Vetlesen som förser både sig själv och en inflytelserik finansman med unga utländska kvinnor.

– Det fanns egentligen inte så mycket att ratta med i manus vad gäller honom, det fanns lite mer i boken. Hans behandling av de unga kvinnorna är ju osympatisk men jag tycker inte att han är ondskefull. I scenen där han förhörs av polisen verkar han mer vara en ungkarl som är glad i livet och glad för sex och har de där målade tånaglarna. Det var något vi kund arbeta med.

Hur var det att vara med under inspelningen av en sådan storfilm?

– Jag är ju egentligen med ganska marginellt, jag tror det var fyra speldagar totalt men det var bara roligt. Det är kul att få jobba med duktigt folk och duktiga skådespelare och komma på stora filmset, det är en rolig omväxling

David Dencik är också aktuell i andra säsongen av den nyzeeländska regissören Jane Campions hyllade kriminalserie Top of the Lake som just nu visas på SVT 1 på måndagar. Handlingen kretsar kring liket av en ung, asiatisk kvinna som spolas upp på stranden i Sydney. Huvudrollen som kriminalpolisen Robin Griffin spelas av Elisabeth Moss, senast aktuell i Ruben Östlunds The Square. David Dencik har en av de större rollerna som den tyskfödde universitetslektorn Puss som har en relation med en 17-årig skolflicka och bor på en bordell.

Du får ofta spela ganska osympatiska typer. Hur känns det?

– Jag gör det väldigt ofta och tycker faktiskt att det är ett bra fack. Rollerna är bra. De är komplexa, hemlighetsfulla och mångsidiga och har inte bara en färg. Jag föredrar ledigt en sådan roll framför en ordinär huvudroll. Jag tycker om att spela och det får jag göra i de rollerna. Jag upplever ett behag i att spela bra och sedan är det mindre viktigt om det är jultomten eller en kvinnohandlande psykopat jag gör. Det enda jag kan tänka ibland är att det vore kul om mina barn kunde se mitt arbete.

Hur var det att jobba med Jane Campion som regissör?

– Det var ganska snarlikt Alfredson faktiskt. Båda två äger verkligen sina produktionet, de vet mycket om det de gör och kan mycket om rollerna. Jane hade dessutom skrivit sitt manus själv så det var som att kliva rakt in i hennes skalle på något sätt. Men bägge är flexibla och lyssnar samtidigt som de vet vad de vill ha.

På fredag är det alltså premiär för Snömannen och David Dencik menar att det verkligen är en film som förtjänar att ses på biograf.

– Det är klassisk filmkonst. Och så finns det många likheter med Alfredsons Tinker, Tailor, Soldier, Spy – något avvaktande och iakttagande och ett slags diskret återberättande med väldig uppmärksamhet på detaljer, scenografi och bilder. Alfredson är verkligen en bildmänniska.

David Dencik själv är redan i gång med nästa projekt. Han berättar att han precis har kommit hem från Irland där han medverkat under inspelningen av tv-serien Rig 45 som regisseras av svenska Per Hanefjord.

– Den utspelas på en oljerigg där en mördare går lös, avslöjar han.