Punk, pop och rock på Markan i höst

Popartisten Tingsek och punkbandet Charta 77, workshops och basarer. Höstens aktiviteter på Markan är presenterade och programmet går i musikens tecken med fler konserter och den nya programpunkten Markans Music Camp.

På fredag den 13 oktober drar konserthösten igång på riktigt på Markan. Då intar den efterlängtade popartisten Tingsek scenen tillsammans med sin vän Oscar Johansson på klaviatur.

Nytt för säsongen är att man valt att satsa mer på musik och konserter.

– Vi har samlat våra krafter för att få igång scenen och använda den till det den ska användas för och att använda Markan som den konsertlokal den har varit, säger Patrik Nilsson på Studiefrämjandet.

Vid fem tillfällen i höst kan man ta del av konserter med både nationella och lokala band.

– Vi blandar lite professionella akter som Tingsek, men vill även lyfta det lokala, artister som är på gång. Förhoppningen är att öka intresset för att gå på konserter och att spela här som band.

Efter Tingsek kommer Hässleholmsbandet Never Mind den 3 november. Dagen därpå blir det rockiga toner med de tre banden Lovebomb, Bomber och LOOM. Den 17 november blir det punkkväll med albumaktuella trallpunkbandet Charta 77 som dessutom firar 35 år som band nästa år. Som support har de Kamelritt och Herr Gårman.

– Vi tror att det kommer en hängiven publik, både de som kommer av nostalgiska skäl och de som inte sett Charta 77 live tidigare. Det kommer att bli en jättetrevlig kväll, säger Patrik Nilsson.

Den sista konsertpunkten för säsongen är den 2 december, då med indie och alternativ som genre med banden Voodoo Club, The Dive, Raven & The writing desks, Roseph och Hedda Hatar.

I framtiden hoppas man även kunna ha konsertkvällar med helt spridda musikgenrer.

– Vi vill verkligen att så många som möjligt ska hitta hit, säger Patrik Nilsson. Det har varit lite si och så med intresset men det har varit mycket vårt eget fel, vi har haft en konsert då och då.

Nu kommer konserterna att bli mer konsekvent återkommande.

– Minst en gång i månaden är tanken.

Är alla programpunkter spikade?

– Om någon kommer med en kul idé och det finns ett datum är det klart att vi lägger in det. Det är bara att höra av sig. Scenen finns där för att användas, säger Patrik Nilsson.

Som vanligt blir det även en hel del workshops och andra evenemang under hösten.

– Vi har bland annat en trolleriworkshop med Joel Mörck som är svensk juniormästare, berättar Chatarina Wilgotsson, verksamhetschef på Markan.

Det kommer också att hållas teckningsworkshop med Jozzan som lär ut grunderna i porträtteckning. Helt nytt för i år är Markans Music Camp.

– Det är från måndag till lördag under höstlovet, och då kan man lära sig spela covers eller göra egna låtar. Vi hoppas att det kommer att slå väl ut så att det kan bli ett återkommande evenemang, säger Chatarina Wilgotsson.

Bland övriga programpunkter finns bland annat LAN, Folkmusikcafé och julbasar.

– Det händer ganska mycket på Markan i höst. Det är väldigt blandat mellan skapande och musik, och det känns väldigt roligt, säger Chatarina Wilgotsson.

Hela säsongens program finns att ta del av på Markans facebooksida.