Sverige klart för playoff trots förlust

Malmö

Sverige förlorade den sista gruppspelsmatchen mot Nederländerna med 0-2. Trots förlusten är Blågult klart för playoff till VM.

– Vi ville inte ta några risker, och då blev det som det blev, säger Mikael Lustig till Kanal 5.

Sverige hade råd att förlora med sex mål mot Nederländerna och ändå nå playoff. Efter första halvlek var hemmalaget i ledningen med 2-0. I den 16:e minuten rensade mittbacken Victor Nilsson Lindelöf upp bollen på sin egen hand och orsakde straff. Arjen Robben klev fram och chippade in 1-0.

– Jag visste att han skulle lägga straffen där. Jag hade läst in hur han skjuter och var säker på hur den skulle gå. Sen så chippar han. Det är så svårt att nå chippen när man redan slängt sig. Modigt av honom, inte många hade vågat chippa i det läget, säger den svenska målvakten Robin Olsen till Radiosporten.

Sverige var ordentligt tillbakapressat och fick mest jaga boll, men skapade någon het chans. Bästa läget fick Marcus Berg som var nära att nicka in kvitteringen efter en frispark. 2-0 kom i slutet av halvleken när Sverige slarvade i försvarsspelet. Ryan Babel servade Robben som drog till med vänstern och bollen letade sig in i Robin Olsens bortre kryss.

Någon större spänning blev det inte i andra halvlek. Sverige hade full kontroll på händelserna.

– Vi hade ett stort försprång och tog inga risker. Vi ville inte att de skulle göra två, tre tidiga mål. Sen är det svårt att växla om när man spelat destruktivt, men vi hade ändå några chanser och spelade bättre i andra halvlek, säger Lustig till Kanal 5.

Celticbacken drog också på sig en varning i andra halvlek och är därmed avstängd i den första playoff-matchen.

– Jag försökte dra ner på tempot. Jag höll bollen lite för länge och ostskivan åkte upp direkt, säger han.

Frankrike gjorde jobbet mot Vitryssland och är klart för VM efter 2-1-segern i den avslutande matchen.

Sverige kan i playoff-spelet få möta Schweiz, Italien, Kroatien eller Danmark. Lottningen sker den 17 oktober.