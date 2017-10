Barnporråtalad erkänner innehav

Hässleholm Den 40-årige man som står åtalad för grovt barnpornografibrott ställdes på onsdagen inför rätta.

– Han erkänner innehav, men förnekar spridning. Han är ledsen och ångrar sig mycket, säger mannens advokat Lars Blad.

På hölls huvudförhandlingen i Hässleholms tingsrätt i fallet där en 40-årig man misstänks för grovt barnpornografibrott.

Det var för knappt fyra år sedan som det uppdagades att mannen hade 37 023 barnpornografiska bilder och 307 filmer i sin dator.

– Ett stort antal, det är ingen tvekam om det, säger Blad.

Av materialet betraktas 152 bilder och 17 filmer ha varit av särskilt grov karaktär. Enligt Lars Blad hävdar mannen att han laddat ner de bilderna till sin dator av misstag för att omedelbart radera dem.

– Men handling är ju klandervärd ändå, konstaterar Blad.

Vad gäller själva spridningen och tillgängliggörandet av filerna för andra erkänner mannen faktum, men förnekar uppsåt.

Enligt 40-åringen har han inte varit medveten om filerna per automatik delats vidare efter att han laddat ner dem och således ska handlingen inte betraktas som uppsåtlig.

– Han menar att han helt enkelt inte känt till teknikens automatiska spridning, säger Lars Blad.

Åklagaren yrkade under huvudförhandlingen på att mannen ska dömas till fängelse, vilket är normal påföljd för brottsrubriceringen, men utan att precisera mer exakt tidslängd.

Försvaret menar i sin tur att mannen ska dömas till skyddstillsyn med särskilt behandlingsprogram.

– Jag tror inte att någon skulle tjäna på att han satt i fängelse. Det är ett väldigt omfattade program som pågår under flera år.